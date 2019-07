Fico Dunaszerdahelyre és Egyházkarcsára is dicsérni jött, ráadásul szorít a DAC-nak!

Sikerült is neki. Végigtekintette a MOL Akadémiát, majd az egyházkarcsai ipari park néhány létesítményét, végül polgármesterekkel és régióbeli vállalatok képviselőivel találkozott. Robert Fico, a smeres pártelnök, parlamenti képviselő.

Délelőtt indult a turné a dunaszerdahelyi Bécsi úton, melynek mentén a MOL Akadémia található, itt pedig Világi Oszkár, a DAC klubtulajdonosa és Gódány László egyházkarcsai polgármester fogadta – tudniillik a Bécsi út ugyan még dunaszerdahelyi, az akadémia viszont már egyházkarcsai kataszterhez tartozik.

A Smer elnöke pályára is lépett, noha rögtön megjegyezte, sajnálja, hogy nem öltözött némileg lazábban, mint például a vendéglátója.

Világi Oszkár, Robert Fico és Gódány László

A megtekintést egy diszkrétebb társalgás és némi előétkezés és koccintás követte, következő állomása pedig már a karcsai ipari park volt, azon belül pedig a KiK-RLS logisztikai központ. Fico legutóbb két éve, 2017 tavaszán járt itt, még miniszterelnökként, akkor megtekintette, hogyan dolgozik a csallóközi a Schindlerben és a Wertheimben, és akkor jelentette be az egyházkarcsai polgármester a görög Chipita, a 7days és a Bake Rolls gyártójának egyházkarcsai üzemlétesítését, az épülő gyárnál pedig ma szintén tett egy rövid látogatást a Smer elnöke.

Végül nem maradt más hátra, mint az egyházkarcsai művelődési központ, ahol a járás számos polgármestere, illetve vállalkozója, cégvezetője várta az egykori kormányfőt, aki maga is megjegyezte, hogy nem épp szokványos ez a látogatása, hiszen pártelnökként, parlamenti képviselőként érkezett, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az elmaradottabb régiókban kihelyezett üléseket tartó kormány mellett a legerősebb kormánypárt elnökeként a sikeres járásokba is ellátogasson.

Fico a találkozó elején elhangzott beszédében, majd a tanácskozást követő sajtótájékoztatón is kitért arra, hogy látogatásának több célja is van. „Első ezek közül, hogy szerettem volna folytatni a párbeszédet a régióban befolyásos üzleti képviselőkkel, személyekkel, és örvendtem a lehetőségnek, hogy beszélgethettem a DAC akadémiáján Világi Oszkárral, akivel átvettünk számos információt a régióval összefüggésben” – szögezte le.

Gratulált a dunaszerdahelyi klubnak ahhoz, amit a bajnokságban elért. „Szeretnék sok sikert kívánni a mai meccsükhöz, hiszen azt szeretnénk, hogy bármely csapat, amely Szlovákiát képviseli, legyen sikeres bármely európai kupaküzdelemben!” – fogalmazott.

Mint fogalmazott, örül annak, hogy az az invesztíció, amit a szlovák-magyar viszonyra fordítottak, kifizetődik.

„Ma is volt lehetőségem a saját szememmel látni, hogy a szlovák-magyar együttélés működik. Természetesen lehetnek ebben eltérő nézetek, de tény, hogy nyugalom van. És mint egy erős politikai párt elnökének, ez számomra sokat számít” – fogalmazott.

A polgármesterek előtt elismerte, „mi is tettünk olyan lépéseket, hoztunk olyan döntéseket, amelyeket talán ma már máshogy értékelnénk, mint 2006-ban, vagy 2007-ben”. Úgy véli, ez annak is köszönhető, hogy „rendkívüli baráti viszonyt” ápol Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, és annak is, hogy olyan kormánykoalíció állt fel, amilyen.

Kitért arra is, mennyire büszke, hogy még miniszterelnöksége idején támogatta a kormány az ipari park infrastrukturális fejlesztéseit 2 millió euróval. „Ma pedig ez az ipari park jelentős nemzetközi cégek székhelye, valamint további komoly terveik vannak, és ez ügyben minden befolyásomat bevetem, hogy ezek megvalósítását támogassuk” – folytatta, aláhúzva, hogy ezt a projektet más településeknek is követniük kellene.

A vállalkozóknak beszélt arról is, hogy a minimálbért szeretnék a koalícióval együtt tovább emelni, és szavai szerint a régióbeli vállalkozóknak sincs ezzel semmi gondjuk, hiszen állítják, annál magasabb összeget fizetnek dolgozóiknak. Úgy véli, a minimálbér emelése nem jelenthet elbocsátásokat, különösen nem a dunaszerdahelyi régióban.

(A Smer elnöke aktuális belpolitikai témákat is érintett sajtótájékoztatóján, azokkal külön cikkben foglalkozunk.)

Gódány László egyházkarcsai polgármester megköszönte az eddigi és az ígért támogatást is. „Ez a település kérése volt, a pénzt pedig megkaptuk és ennek köszönhetően válogathatunk a beruházók között. A legjobbakat választjuk, és az igazság az, hogy az alapján választunk, mennyit tudnak fizetni az itt dolgozóknak. A célunk, hogy a régióban élő embereket foglalkoztassuk Pozsonytól Dunaszerdahelyen át Komáromig, Érsekújvárig, Galántáig, és szeretnénk visszahozni azokat a munkavállalókat, akik több órát utaznak naponta Ausztriába, Magyarországra, utóbbiba akár minimálbérért” – figyelmeztetett.

Elárulta azt is, hogy nem szeretné ha külföldi vendégmunkásokat foglalkoztatnának az ipari parkban megtelepülő cégek.

„Nincs rájuk szükségünk, a mieinket kell foglalkoztatnunk, és ezt tudjuk teljesíteni” – szögezte le.

