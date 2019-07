Fico főbérlője egy egész fegyverarzenált tartott, most lőttek a gyűjteménynek

Pár héten belül kiderül, ki szerzi meg Ladislav Bašternák lakását, mivel a bíróság döntése értelmében nem csak 5 évre varrták be őt a börtönbe, hanem elkobozták a maradék vagyonát is. - írja a cas.sk.

A Bašternák lefoglalt tulajdonának értékesítésével foglalkozó csődgondnok most nyilvánosságra hozta, mi mindennel rendelkezett az az adócsalás miatt elítélt vállalkozó, akinek egyik ingatlanjában lakik Robert Fico exminiszterelnök. Most kiderült, rengeteg fegyvere is volt Bašternáknak.

Elítélése előtt a vállalkozónak sikerült egy csomó pozsonyi luxusingatlanját átiratni a családja tagjaira, ezért csupán az a 1,5 millió eurót érő lakás maradt a nevén, amiben jelenleg Fico él.

Bašternákról most kiszivárgott, hivatalosan birtokol 15 fegyvert, vadászfegyverektől kezdve német gyártmányú géppisztolyig minden féle lőfegyvert tartott magánál.

(cas.sk)