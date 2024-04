Fico geopolitikai analfabétaként beszél, és úgy is viselkedik a PS szerint

Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök úgy beszél és úgy is viselkedik, mint valami geopolitikai analfabéta - véli a Progresívne Slovensko (PS).

„Orientálódni akar a világ mind a négy égtája felé, például Oroszország felé is, és ezzel az országgal nemrég a minisztere is parolázott. De szilárd része akar lenni az EU-nak és a NATO-nak is" - mondta Tomáš Valášek, a mozgalom alelnöke, a parlament külügyi bizottságának alelnöke a külügyminisztériumban tartott miniszterelnöki látogatásra reagálva.

„Ezt így nem lehet, miniszterelnök úr. Az EU és a NATO többi tagja világosan látja, hogy Oroszország nem barát, hanem fenyegetés Európára nézve. Megtámadta a szomszédos Ukrajnát, és Szlovákiának is megpróbál diktálni abban, hogy mikor, kivel és hogyan védekezzen a biztonsági fenyegetésekkel szemben" – jelentette ki.

A PS arra figyelmeztetett, hogy Szlovákia gyorsan elveszíti szövetségeseit, és kizárják az olyan kényes témákról folytatott megbeszélésekből, mint Oroszország, vagy az Ukrajnának nyújtott segítség. „A Fico-kormány néhány hónapok alatt lerombolja azt, amit évtizedek óta építünk. Pusztán önző okokból aláása a szlovák érdekeket. Szlovákiában már minden hatalmi pozíciót elfoglaltak, és külföldön is ellenségeket keresnek. Érthetetlen okokból azonban azokat szemelik ki, akik a legközelebb állnak hozzánk" - mondta Ľubica Karvašová, a mozgalom tagja. „Egy normális kormányban ez akár a külügyminiszter székébe is kerülhetne" - tette hozzá Valášek.

A külügyminisztériumában tartott ellenőrzés után a kormányfő azt mondta, folytatni kell a szuverén szlovák külpolitikát. Fontosnak tartja továbbá a mind a négy égtáj felé orientálódó külpolitika koncepcióját. Rámutatott, hogy az EU-val és a NATO-val kapcsolatos számos kérdésben szöges ellentétben áll a kormány és az ellenzék álláspontja. Fico megismételte, hogy elutasítja az uniós tagállamok vétójogának eltörlésére irányuló terveket. Rámutatott, hogy eltérőek a nézetek az illegális migráció kezelésének módjáról, és megismételte, hogy Szlovákia elutasítja az új uniós migrációs paktumot.



(TASR)