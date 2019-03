Fico: "Ha kiderült volna, hogy SMS-ezgettem Marian Kočnerrel, önök már 3 méteres késekkel dobálnának engem"

Fico azt is kijelentette, ő is találkozott a vállalkozóval társadalmi rendezvényeken, ahogy sokan mások is.

"Ki nem találkozott Marian K.-val? Én is találkoztam vele. Ő nagyon aktív társasági életet élt"

- mondta Fico a parlamentben tartott sajtótájékoztatóján. Arra a kérdésre, hogy váltott- e üzeneteket a vállalkozóval azt válaszolta:

"Ha önök tudnának erről, már 3 méteres késekkel dobálnának engem"

Fico szerint Glváč nem tett semmi rosszat.

"Egy ember, aki több millió embert ismer, akikkel együtt is szórakozik, akkor ez azt jelenti, hogy pár millió embert börtönbe kéne zárni? Miért? Glváč úr nem csinált semmi vállalhatatlant. Ha SMS-ezett is vele, mint többszáz ember, s nem állt fenn bűncselekmény gyanúja, miért kéne bárkit is bírálnom?"

- tette fel a kérdést a volt kormányfő.

Fico arra is emlékeztetett, hogy a SaS elnöke, Richard Sulík is találkozott a vállalkozóval.

Az ellenzék amiatt is kritizálja Martin Glváčot, hogy Alena Zsuzsovával, a Kuciak-gyilkosság másik gyanúsítottjával is irogatott. Emiatt a leváltását szorgalmazták a parlamenti alelnöki posztjáról.

TASR/para