Fico hívja vissza a politikába bukott embereit

Ján Kuciak és menyasszonya, Martina Kušnírová meggyilkolását követően gyakorlatilag a nép által keltett nyomás miatt mondott le Robert Kaliňák, majd Robert Fico és Tibor Gašpar is. Fico népszerűsége most ismét magasan, és invitálja vissza maga mellé régi embereit is.