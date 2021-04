Fico Kolíkovát támadja: megbízhatatlansággal vádolja és a lemondását követeli

A Smer-SD fontolóra veszi a Nemzeti Tanács rendkívüli ülésének indítványozását Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter és annak családi vállalkozásával kapcsolatban felmerült gyanújuk miatt.

TASR

A cél a miniszterrel szembeni bizalmatlanságuk kifejezése. Ezt Robert Fico pártelnök jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján. Azt állítja, hogy Kolíková családi vállalkozásai kirabolják az az embereket és az államtól akarnak pénzt szerezni.

„A jövő héten fontolóra vesszük bizalmatlansági indítvány benyújtását Kolíková asszonnyal szemben“ – mondta, hozzátéve, hogy 99%, hogy ezt megteszik, ha csak Kolíková nem mond le magától.

Csütörtökön Fico főleg az Elelektronika nevű céggel kapcsolatban felmerült gyanújukról beszélt, amelyben Kolíková is részt vesz. Fico szerint a miniszter testvére a társaság igazgatótanácsának tagja. Noha Kolíková az államtitkári poszt betöltésekor otthagyta a társaságban betöltött tisztségét, helyette Lukáš Opetta tölti azt be, akivel egy másik társaságban is partnerek. Ebben az összefüggésben Fico elsősorban az Elektronika RTVS-szel vagy a Divadlo Nová színházzal kötött szerződéseit kifogásolja. Szerinte ez összeférhetetlenség.

„Nem tudom, hogy Kolíková részvényes-e, de akkor is, Opetta révén olyan, mintha ott ülne“

– mondta Fico.

(čas.sk)