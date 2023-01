Fico megbukott, Matovič megbukott, van megoldás? 

A Fico visszatérésébe való belenyugvás, netán a vele való együttműködés nem lehet megoldás, kell, hogy legyen egy alternatíva, egy másik út. Ezen dolgozunk.

A 2020 előtti Fico-korszak a tökélyre emelt egy korrupt gépezetet, ahol szisztematikusan szétlopták a közjavakat, a politika összefonódott a szervezett bűnözéssel és a „mi embereink” büntetlenséget élvezhettek, mert a rendőrség és az ügyészség vezetése a maffia kezében volt. Ez a rendszer szerencsére összeomlott, de sajnos ehhez egy tragikus esemény, egy fiatal újságíró és jegyesének meggyilkolása okozta sokk, majd az azt követő tüntetéshullám kellett.

A lakossági elégedetlenséget meglovagolva került hatalomra 2020-ban a Matovič-féle garnitúra, amelyhez óriási várakozások fűződtek, de hatalmas csalódást okozott. Alkotmányos többséggel indult, de 2022 végén megbukott. A fő okok: a szakértelem és a kormányzati tapasztalat hiánya és Matovič személyisége – az együttműködés helyett a konfliktusokat generálta, a szakmai egyeztetések helyett a Facebookon osztotta az észt és sértett vérig mindenkit, aki kritizálni merte. Építkezés helyett rombolt. Ez az önfejű és önpusztító politika oda vezetett, hogy Matovič mára az ország legnépszerűtlenebb vezető politikusa lett, mozgalma pedig a parlamentbe való bejutásért fog küzdeni a legközelebbi választásokon. 2020-ban még 25 százaléknyi voksot kaptak – ilyen nagy és ilyen gyors zuhanásra még a szlovákiai politikában sincs példa, pedig megéltünk már sok mindent.

Itt tartunk most és sokan nem látnak kiutat. Úgy tartják, akkor jöjjön újra Fico, ő legalább „profi módon vezette az országot, tud kormányozni”. Valóban, profi módon üzemeltették a korrupt maffia államot, de tényleg ezt akarjuk vissza? Magyar nemzetiségűként ez különösen aggályos. Vagy elfelejtettük Malina Hedvig rágalmazását és kiutálását, a dunaszerdahelyi szurkolóverést és a többi magyarellenes atrocitást? Ha a demokrácia és a jogállam leépül – márpedig Fico, ha visszatérhet, gőzerővel fog ezen dolgozni – akkor azt a kisebbségek az elsők között szokták megszenvedni. Ezért résen kell lennünk. Fico visszatérése nem megoldás a problémákra, hanem a probléma maga, ezt a szlovákiai magyaroknak elősegíteni vagy ebben politikailag részt venni öngyilkos stratégia. Nemcsak erkölcsileg elfogadhatatlan, hanem gyakorlatban is önpusztítás. Emlékezzünk, a szlovákiai magyarság intézményesített parlamenti képviselete azon bukott meg, hogy a Híd 2016-ban felrúgva az addigi hagyományokat átállt a rossz oldalra, és 2018-ban a Kuciak-gyilkosság után is képtelen volt onnan eljönni. Most is ugyanaz érvényes, mint akkor: a Smerrel együttműködni és Ficóék oldalára állni „több mint bűn, hiba”!

A gond persze az, hogy ma már a legtöbben látják, látjuk, Matovič sem megoldás. De a legrosszabb, amit az adott helyzetben tehetünk az, hogy Fico oldalán keressük a boldogulást vagy feladjuk a harcot, legyintünk egyet, és azt mondjuk: „akkor jöjjön, aminek jönnie kell”, és nem megyünk el szavazni. Ezzel ugyanazt érjük el: Fico visszatérését. De valóban csak a rossz és a még rosszabb között választhatunk, nincs egyéb alternatíva?

Kell, hogy legyen egy olyan szlovákiai magyar párt, amely hitelesen ki tudja zárni a Fico-féle egyre szélsőségesebbé váló csapattal való együttműködést, de megtalálja az utat a jó oldallal, a szlovák demokratikus pártokkal való együttműködés felé, s ezek elfogadják partnernek.

Visszatér ahhoz, ami 2016 előtt már sikeresen működött: a szlovákiai magyarság politikai képviseletét visszaviszi a jó oldalra. Ez az országnak, szlovákoknak és magyaroknak egyaránt jó.

A Magyar Fórumnál egy lelkes, jórészt a fiatalabb generációkból jövő csapattal épp ezen dolgozunk. Aki minket választ, biztosra mehet: a szavazata nem fog a rossz oldalon kikötni. Életben akarjuk tartani a reményt és lehetőséget akarunk adni arra, hogy a kiábrándulás és a rezignáció helyett legyen egy tisztességes képviseletet kínáló megoldás.

A szerző : Gál Zsolt politológus, közgazdász, a pozsonyi Comenius Egyetem politológia tanszékének oktatója és a Magyar Fórum alelnöke.

Társszerző: Bindics László a Magyar Fórum elnökségi tagja, a dunaszerdahelyi járás elnöke.

