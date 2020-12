Fico most nagyon szereti Magyarországot és Lengyelországot, nem hisz Brüssszelnek, és persze utálja Sorost

A kettős mérce gyakori munkamódszer az Európai Tanács ülésein – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Robert Fico exkormányfő. A Magyar Nemzet annak kapcsán készített vele interjút, hogy a napokban elítélte a jelenlegi pozsonyi kormányt, amiért úgymond az nem állt ki Magyarország és Lengyelország mellett az EU költségvetésével kapcsolatos jogállamisági vitában. Fico e-mailben válaszolt a a lap kérdéseire.

Fotó: TASR

Az Európai Unió költségvetésének védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló rendelettervezet Fico szerint jogos aggályokat vetett fel. Merthogy, ha félremagyaráznák ezt a rendeletet, akkor vissza lehetne élni vele, a demokráciára és a jogállamiságra hivatkozva fel lehetne használni egy adott EU-tagállam ellen.

Fico kérdésre válaszolva pénzügyi csalónak minősítette Soros Györgyöt, aki szerinte már Szlovákiában is üzleti tevékenységet folytat. Kijelentette, fontos alkotmányos pozíciókat töltenek be olyan emberek, akik közvetlenül együttműködtek vagy együttműködnek a Soros-féle nem kormányzati szervezetekkel (NGO-kkal). „Amikor meghallottam, hogy az előző köztársasági elnök, Andrej Kiska meglátogatta Sorost New York-i irodájában, majdnem lefordultam a székemről“ - így Fico. Majd hozzátette, Soros NGO-i nagy szerepet játszottak a kormányellenes tüntetések megszervezésében Szlovákiában 2018-ban, és részesei voltak annak is, hogy hatalmas politikai ügyet kreáltak Ján Kuciak újságíró és barátnője meggyilkolásából.

Az interjúban még kitér Fico a V4 népszerűsítésére, Igor Matovič kormányának szidására és önmaga fényezésére.

