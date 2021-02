Fico nem kispályás, egy 600 ezer eurós lakásba jár haza a barátnőjével

Robert Ficót korábban a Juraj Široký és a most korrupciós ügyekben való részvétellel meggyanúsított Jozef Brhel nevéhez köthető pozsonyi Hilton hotelben látták gyakorta, mostanság viszont egy óvárosi luxuslakásba látták hazajárni.

Robert Fico - archív felvétel

Fico joggyakornok barátnőjével, az ügyésznek készülő Katarína Szalayovával számos éjszakát töltött a Hiltonban, pénteken viszont forró lett ott a talalj, ugyanis a NAKA ott is razziát tartott.

A Plus 7 dní fotósának sikerült lencsevégre kapnia, amint Fico egy új "menedékhelyre" tart, illetve onnan távozik. A Sokolská Residence nevű komplexum a pozsonyi Kálváriánál, a Slavín közelében található.

A lap szerint Szalayová pénteken kora este vette fel egy kb. 50 ezer euró értékű Volkswagen Arteonnal Ficót a Smer székházánál, majd az említett lakáshoz mentek, amelynek mélygarázsában parkoltak le. Két nappal később egy sofőr vette fel itt Ficót, majd elvitte egy tévévitára, illetve visszahozta őt onnan ugyanide.

A legfelsőbb szinten található a lakás, melyet Ficóék használnak. A 135 négyzetméteres lakás teraszáról gyönyörű kilátás nyílik a fővárosra. A teraszon hét biztonsági kamera található.

A lakást az ingatlanfejlesztő két évvel ezelőtt 600 ezer euróért kínálta, azóta bizonyára ennél jóval többet ér, különösen úgy, hogy az eredeti ár egy befejezés előtti állapotot tükröz.

A komplexum tulajdonosa egyébként hivatalosan a smeres képviselő, Dušan Muňko, aki a legutóbbi parlamenti választások előtt tett rá szert. Muňko családja akkoriban egy rakás milliós megrendelést szerzett az államtól.

Lányai birtokolják például azt az utazási irodát, amelytől 4 millió euró értékben rendelt meg utazásokat a belügyminisztérium és 6,6 millióért a külügyminisztérium.

A lap meg is kérdezte a smeres képviselőt, aki viszont kitérő választ adott a kérdésre, hogy az ő ingatlanában lakik-e Fico. A Plus 7 dní szerint Fico eleinte nem akart odaköltözni, ám fenntartották azt számára biztosítékként, ha mégis szükség lenne rá. Úgy tűnik, most szükség volt.

(Plus7dni)