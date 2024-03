Fico páncélozott kocsijával szenvedett balesetet Kmec, az anyósülésen egy gépfegyver volt

Amint arról beszámoltunk, szerda délután közlekedési balesetet szenvedett a kormányhivatal autójával Peter Kmec (Hlas), az európai helyreállítási tervért és uniós alapokért felelős miniszterelnök-helyettes. A volán mögött a testőre ült, az anyósülésen pedig egy gépfegyver volt.

Peter Kmec (Fotó: TASR)

A baleset a D1-es autópályán történt Pozsonyban. A szemtanúk beszámolója szerint a kormányhivatal autójának sofőrje túl későn fékezett le, ennek következtében pedig hátulról belehajtott az előtte álló személykocsiba, amiben egy nő és gyermeke volt.

Loretta Pinke szóvivő a Nový Časszal közölte, hogy a vétkes sofőr szervezetében nem állapítottak meg alkoholt. Hozzátette, hogy Kmec épp Ukrajnába utazott, ugyanis csütörtökön Ungváron találkozott Yulia Svyrydenkóval, az ukrán kormány miniszterelnök-helyettesével.

A PLUS 7 DNÍ információi szerint Kmec egy páncélozott járművel utazott, amit eredetileg Robert Fico szokott használni. A kocsit rendszerint kockázatos szolgálati utakon használják, és mivel az ukrajnai látogatás is annak számított, Kmec kölcsönkérte a járművet. Az anyósülésen állítólag egy gépfegyver is volt két tárral.

A rendőrség káreseményként kezeli az ügyet.



-para-