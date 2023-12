Fico pár éve összetépte a számláit, most meg kinevezte az Árszabályozási Hivatal élére

Az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) régi-új igazgatója Jozef Holjenčík lesz, kinevezését a kormány szerdán megerősítette.

Fotó: TASR - Pavel Neubauer (archív)

Holjenčík az előző Smer-kormány idején vezette a hivatalt, az energiaár-emelés körül kialakult vita után távozott.

Holjenčík 2017 februárjában azt követően mondott le az Árszabályozási Hivatal igazgatói pozíciójáról, hogy a korábbi tarifákkal ellentétben jóval magasabb villany- és gázszámlákat küldtek ki bizonyos háztartásoknak és vállalkozásoknak. Fico akkor azt üzente az érintetteknek, hogy ne fizessék be a túlárazott számlákat, hanem tépjék szét azokat. Az ügy miatt többen is lemondásra szólították fel Holjenčíket, aki ezt nem sokkal később meg is tette. Az ügy akkora port kavart, hogy az ellenzék le akarta váltani a kormányfőt.

A kormány hétfőn menesztette Andrej Jurist, az ÚRSO mostani igazgatóját, akit Richard Sulík hivatali ideje alatt neveztek ki.



