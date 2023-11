Fico: pontosan tudom, mi vár rám; Šimečka: a legutóbb egy újságíró meggyilkolásába bukott bele Fico

A parlament 78 igen szavazattal elfogadta a negyedik Fico-kormány programnyilatkozatát és egyben bizalmat is szavazott a kormánynak. A programnyilatkozatról annak elfogadása után is jobbára csak az ellenzék beszélt, a kormánypártok közül csak a Hlas állt ki sajtótájékoztatóra, Fico szokásához híven csak a Facebookon „nyilatkozott”.

Fotó: TASR

A választási ígéretek teljesítését ígérte a kormányprogram és a kormány iránti bizalom megszavazása után Peter Pellegrini, a Hlas elnöke. A koalíciós pártok közül csak a Hlas értékelte sajtótájékoztatón a bizalmi szavazást, Robert Fico a Facebookon „nyilatkozott”, az SNS csak egy fényképet és egy bejegyzést szentelt az „aktusnak”. Az ellenzék szerint viszont maga a koalíció sem hisz saját programjában, ezért nem is „védték” a parlamentben.

Fico: az év végéig beindul a törvénygyár

Robert Fico megköszönte minden kormánypárti képviselőnek a kormány iránti bizalmat és a kormányprogram megszavazását. „Pontosan tudom, hogy mi vár rám, hiszen ez a negyedik kormányom, nem fogok panaszkodni” – mondta Fico. A kormányprogramról nem mondott semmit, viszont azt ígérte, hogy még az év végéig a költségvetési tövény mellett több más jogszabályt is elfogadnak.

„Megszavazzuk a 13. nyugdíjról szóló törvényt, a jelzáloghitelesek támogatását és a 300 eurós nyugdíjkiegészítést is” – mondta rövid bejelentkezésében Fico.

Peter Pellegrini szerint a kormány elkezdte az „erős és szociálisan igazságos állam” építését. Megerősítette, hogy a választási ígéreteiket valóra akarják váltani. Az ellenzék szerint lapos és semmitmondó kormányprogram Pellegrini olvasatában világos célokat tartalmaz.

„A Hlas teljes mértékben elégedett a kormányprorammal, és azonosulni tud vele” – mondta a Hlas elnöke.

Andrej Danko még egy Facebook-bejegyzésre sem méltatta a kormáynprogram elfogadását. Pártja egy fotóval és egy rövid bejegyzéssel „elintézte” a kormány iránti bizalom megszavazását, amivel az ellenzékbe akartak belerúgni.

„Az ellenzék természetesen azt remélte, hogy ez nem sikerül nekünk, annak ellenére, hogy egy kollégánk megbetegedett” – hozta írásban is a kicsit zűrzavaros formáját az SNS.

A kormányprogramot és a kormány iránti bizalmat a koalíciós pártok 78 képviselője szavazta meg, Pavel Ľupták lett volna a 79., de ő kórházba került a szavazás előtt.

Az ellenzék szomorú jövőt jósol az országnak, nem bízik a Fico-kormányban

Az ellenzék egységesen nemet mondott a kormányprogramra, habár csak 65 képviselőjük volt jelen a szavazásnál a 71 helyett. A parlamenti vitában viszont az ellenzék volt az aktív, volt képviselőjük, aki többször is felszólalt a vitában.

A Progresszív Szlovákia (PS) szerint a negyedik Fico-kormánytól nem várnak semmi jót.

„Az utolsó kormánya egy újságíró és a barátnője meggyilkolásába bukott bele” – idézte fel Michal Šimečka pártelnök Robert Fico 2018-as lemondatásának okát.

Szerinte a Smer alakította kormányok időszakának jellemzője mindig is a korrupció, a stagnálás és a politika fokozatos eldurvulása volt. A PS azért sem szavazta meg a kormányprogramot, mert a kabinetnek már eddig is elég sok elrettentő lépése volt. Šimečka szerint Matúš Šutaj Eštók belügyminiszter eddigi lépései, a rendőrség vezetésének eltávolítása, a sajtó és a civil szervezetek elleni támadások egyenként is elég okot adnak arra, hogy ne szavazzanak bizalmat ennek a kabinetnek.

SaS: a cél a smeresek büntetlenségének biztosítása

A kormányprogram az SaS szerint csak a Smer céljait szolgálja, elsősorban a büntetőeljárás alatt álló embereiket akarják menteni.

„A kormányprogram legfontosabb célja, hogy segítse a Smernek és a párt korrupció miatt elítélt jelöltjeinek elkerülni a büntetésüket” – jelentette ki Branislav Gröhling, az SaS alelnöke.

Marian Viskupič szerint a kormány gazdaságilag is tönkre teszi az országot, a már bejelentett és a még csak ezután tervezett adóemelések, különadók csak tovább rontják majd a gazdaság és ezzel a lakosság helyzetét is.

Ne csak a nyugdíjasoknak segítsen a kormány

A KDH szerint a kormánynak a nyugdíjasokon kívül más, hátrányos helyzetű csoportokkal is foglalkozniuk kellene.

„A gyereküket egyedül nevelő anyákkal vagy a nagycsaládokkal nem foglalkozik a kormány, a program egyáltalán nem célzottan segíti az embereket” – mondta Milan Majerský pártelnök.

A párt szerint sokkal fontosabb lenne a kisgyerkes családok segítése, amelyek gyakran sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint a nyugdíjasok.

Matovič: az ország szétrablásának tervét fogadták el

Igor Matovič (Szlovákia párt) hű maradt önmagához, a kormány szerinte a szervezett bűnözés melegágya.

„Ma megszavazták annak a tervét, ahogyan szétlopják majd az országot a következő években, és ahogyan büntetlenséget biztosítanak ezért maguknak” – jelentette ki a Szlovákia párt elnöke.

Matovič egyébként ezen a sajtótájékoztatón is a választási ígéreteket kérte számon a kabineten. Elsősorban a 13. havi nyugdíj elmaradása miatt ostorozta a frissen bizalmat kapott kormányt. Igor Matovič pártelnök szerint még 200 millió euróval „tartozik” a kormány a nyugdíjasoknak, ennyi ugyanis a különbség a már kifizetett karácsonyi nyugdíj és a most felajánlott 300 eurós egyszeri juttatás, valamint a teljes 13. havi járadék között.

- lpj -