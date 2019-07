Fico szavazatvásárlással vádolja Radičová egykori kormányát

Az ügy kapcsán már több parlamenti képviselőt is beidéztek. Köztük van Martin Poliačiket (független) és Natália Blahovát (SaS) is. Fico azt állítja, hogy őt még eddig nem idézték be. Arra a kérdésre, hogy annak idején miért támogatta Dobroslav Trnka főügyészjelöltet, azt válaszolta, hogy az újságírók teljesen értelmetlen dolgokat kérdeznek.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) nyomozója ismét vizsgálatot indított az Iveta Radičová kormánya idejében végbement főügyészválasztás állítólagos szavazatvásárlási ügyében. A korrupcióról szóló információk Ján Kuciak gyilkossági ügyének a kivizsgálása során kerültek elő.



TASR