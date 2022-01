Fico szociális zavargásokat vizionál, Blaha pedig amerikai atomrakétákkal riogatja a galamblelkű, oroszbarát smereseket a Béke téren

Szerdán újra összerántotta Pozsonyba a maszkviselésre képtelen, oltásellenes, és az Amerika-ellenes szlogenekre mindig fogékony híveit a Smer. Ezúttal három témát neveztek meg a tiltakozás okaként: a drágulást, a „háborút” és az előrehozott választásokat.

Fotó: TASR

Tehát a drágulás. Robert Fico zavargásokat vizionál tavaszra a megugró energiaárak, és úgy általában a drágulás miatt. Kifogásolja, hogy a kormány nem tesz semmit, nem csökkenti az áfát, nem adja vissza a befizetett gázár felét. Pedig a környező országok!

A lengyelek áfát csökkentenek, a magyarok pedig árstopot hirdettek még a csirke far-hátra és a benzinre is! Igaz, csak az áprilisi választásokig… Hegernek legalábbis a libanyak árát kellene befagyasztania, és levinni nullára a borovicska áfáját.

Az árak emelkedése tényleg csúcson van, és az energiaárak emelkedése valóban sok embernek és sok intézménynek fájni fog. A kormánynak elsősorban ez utóbbit kell oldania, hiszen sok állami – elsősorban kulturális – intézménynek esélye sincs a bevételei növelésére. A lakosságot sújtó drágulás is drasztikus, de arányaiban kisebb tétel, és azt sem szabad elfelejteni, hogy az utóbbi években inkább csökkent, mint nőtt az energia ára. Az 2008-as válság után hozzászoktunk a szinte nulla inflációhoz, a COVID pedig még a különben is alacsony energiaárakat is bedöntötte. Ez most megváltozik, egy időre legalábbis hozzá kell szokni az emelkedő árakhoz, és ez kicsit fájni fog.

El kellene gondolkodni rajta, hogy kinek és hogyan segítsen a kabinet, de a célközönséget tényleg jól definiálni kell, nehogy úgy járjunk, mint a COVID-lottóval vagy az oltási bónusszal.

A „háború” elleni tiltakozás már sokkal érdekesebb. Elsősorban a helyszín megválasztása miatt, Ficóék ugyanis az elnöki palota elé, a Béke térre hívták össze híveiket. Mintha kicsit eltévesztették volna a címet: az orosz nagykövetség másik utcában van. Aki esetleg úgy goondolta volna, hogy Fico az orosz tankokat akarta volna megállítani, az tévedett.

A közösségi hálókon terjedő „bemelegítés” alapján persze rendben van a helyszín, hiszen a Smer nem Ukrajnát félti Oroszországtól, hanem Oroszországot a világtól.

A smeres vízióban az „amerikai érdekeket képviselő” köztársasági elnök, és az ugyancsak „amerikai ügynök” külügyminiszter és védelmi miniszter mindent megtesznek, hogy kirobbantsák a háborút Oroszország és Ukrajna között.

És olyan ügyesen fogják megoldani az amerikai hadseregtől kapott feladatokat, hogy úgy fog tűnni, mintha a „szegény megfélemlített” Oroszország támadta volna meg Ukrajnát. Pedig – és ezt már Ľuboš Blahától tudjuk – ez fordítva lesz: Oroszország csak bevonul Ukrajnába, mintegy megelőzőcsapásként, hogy megvédje magát a NATO-tól és az USA-tól. Ahogyan a Szovjetunió is bevonult Csehszlovákiába 1968-ban, mert akkor is Csehszlovákia fenyegette a Szovjetuniót a Nyugat és a NATO ösztönzésére, akik már akkor is amerikai rakétákat akartak Csehszlovákiába telepíteni. Majd a kedves szovjetek, akik az megvédtek minket magunktól itt felejtették csapataikat a következő húsz évre.

Blaha, a Smer kommunista politrukja most is amerikai megszállásról vizionál, szerinte az USA most már biztosan atomfegyvereket telepít Szlovákiába, ezen felül pedig az ide érkező amerikai katonák megerőszakolják majd az összes szlovák hajadont, és a szlovák bíróságok még el sem ítélhetik őket. Szlovákia elveszíti szuverenitását, és hamarosan megtámadja Oroszországot.

„Pedig egy szlovák sose emel fegyvert egy oroszra!” – üvölti Blaha a Béke téren.

Ezzel szemben szerinte Oroszország maga a megtestesült jóság, aki csak magát akarja védeni az agresszív Nyugattól, elsősorban az USA-tól. Ezért Blaha úgy véli, jogosan lő elsőként Oroszország, jogosan foglalja el hamarosan Ukrajnát, hiszen az „mindig orosz érdekszféra volt”. És ezért nem kell(ene) húzogatni az orosz medve bajszát, nem kellene mindenféle szerződéseket kötni az USA-val, a közös hadgyakorlatokról meg mondjunk le teljesen. Sőt!

Jobb lenne, ha már most írnánk egy szép behívólevelet Putyinnak, nehogy megsértődjön, mert így biztosan leveszi majd a csizmáját, amikor megint letelepedik újabb 20 évre a konyhánkban.

És ez az ember még parlamenti képviselő, egy közel 30 fős frakció tagja, aki szabadon szónokolhat emberek ezrei előtt és még a Facebook se zárolta a számláját!

A harmadik pont, az előrehozott választás már csak hab a tortán. A jelenlegi kormány tényleg hibát hibára halmoz, Heger egy lépés se mer tenni Matovič nélkül, aki egy ostoba bohóc, és saját maga alatt vágja a fát. Sulík képtelen bármiféle magasabb szintű érzelemre, a pénzen kívül más értéket nem ismer, és ha arról lenne szó, magával az ördöggel – vagy jelen esetben Putyinnal – is üzletet kötne, Boris Kollárról jobb nem is beszélni. De ha valakinek kétségei vannak abban, hogy melyik a jobb választás, nézzen bele a tiltakozáson elhangzott beszédekbe, vagy egyszerűen csak fussa át Blaha bejegyzéseit.

És azt még nem is említettem, hogy a szerdai tiltakozáson Andrej Danko „százados” is szót kapott...