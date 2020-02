Fico tagadja, hogy köze van a Kiskáról szóló videóhoz

A Za ľudí elnöke a videófelvételt Fico állítólagos kijelentésével hozta összefüggésbe, mely szerint azt mondta, „bosszút áll és támadni fog”, ha Kiska nem nevezi ki az Alkotmánybíróság elnökévé. Kiska azt is bejelentette, pénteken feljelentést tesz rágalmazás és hitelrontás miatt.

„Úgy tűnik, mintha ebben az országban mindennek én lennék az oka, annak is, ha esik, ha fúj, ha hideg van, ha meleg. Nevetséges. Engem egyáltalán nem érdekel, kicsoda-micsoda és mit csinál, ez a hatóságok dolga, végre észhez térhetne ez az izzadós poprádi ember. Mi most sokkal fontosabb dolgokkal foglalkozunk itt, a nyugdíjakkal, a családi pótlékkal, az Isztambuli Egyezménnyel. Ez már annyira kínos, mindig, amikor megjelenik róla valami, én még nem is sejtem, miről van szó, ő meg bemondja, Fico. Elnézést, nincs mit hozzáfűznöm ehhez”

- jelentette ki Fico.

A Smer-SD elnöke azt mondta, a videót még nem látta, de megnézi.

„Amikor valami Ficót vagy a Smer-SD-t érinti, akkor az mind igaz, ugye. Ha meg valaki mást, akkor az hazugság. Én egyelőre csak valami hírt olvastam, hogy előkerült egy felvétel, amin ketten beszélgetnek, akikkel valamilyen földvásárlási ügye volt. Mi közöm van nekem ehhez? Mindenki tudja, hogy egy hazug, csaló, tolvaj uzsorásról van szó”

- jelentette ki Kiskáról Fico.

A videón Michal Šuliga látható, aki tanúként szerepelt Kiska Veľký Slavkov-i földvásárlási perében, továbbá Milan Reichel, akit a poprádi alvilággal hoznak összefüggésbe.

Kiska a videófelvételt megrendezettnek nevezte, azt állítja, Reichelt sosem látta, Šuliga cégétől pedig újsághirdetés alapján vásárolta a földet. Az újsághirdetés kivágását közzétette a közösségi hálón.

A volt államfő ellen Ján Franc fogorvos indított tulajdonjogi pert amit 2018-ban meg is nyert. Šuliga volt az egyik tanú, a felvételen most azt állítja, Kiska is tudta, hogy jogtalanul elbirtokolt földet vásárol tőle, viszont Šuliga a bíróságon még Kiska számára kedvező vallomást tett.



TASR