Fico tagadja, hogy találkozott volna Makóval

Robert Fico, az ellenzéki Smer-SD elnöke tagadja, hogy találkozgatott volna Ľudovít Makóval, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának volt vezetőjével, mint ahogy azt ő pénteken állította a Specializált Büntetőbíróságon.

Fotó: TASR

„Robert Ficónak mint kormányfőnek semmi oka nem volt találkozni, és nem is találkozott Ľudovít Makóval. Tegyék fel maguknak a kérdést, hogy ellenzéki politikusként milyen feladattal bízhatta meg Ľudovít Makót mint magánembert” – nyilatkozta Ján Mažgút, a Smer szóvivője.

A párt nyilatkozata szerint az újságírók ugyanígy arról is érdeklődhetnének, hogy miről tárgyalt Igor Matovič (OĽaNO) és Makó, amikor találkoztak.

Makó pénteken a Specializált Büntetőbíróságon az újságírók előtt elmondta, hogy tavaly többször is találkozott Ficóval, sőt korában is, amikor még kormányfő volt, és bizonyos feladatokkal bízta őt meg. A Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának volt vezetője nem árulhatta el, hogy a Smer elnöke mivel is bízta meg őt.



TASR/para