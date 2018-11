Fico a választásokról: „Az ellenzék csak egy buborék, amely a valóságban nem is létezik”

A pártfőnök hangsúlyozta, az ellenük folytatott sajtóhadjárat ellenére kielégítő eredményt értek el.

"Világos, hogy többet akartunk, de a pártok között megnyertük a választást" - mondta Fico, aki szerint a voksolás eredményei és a független jelöltek erős szereplése, arra mutatott rá, hogy csak a kormánykoalíció pártjainak vannak hagyományos politikai struktúrái, az ellenzék csak egy buborék, amely a valóságban nem is létezik.

Amint arról korábban már beszámoltunk, az idei helyhatósági választások eredményei is arra engednek következtetni, hogy gyengült a Smer. Míg négy évvel ezelőtt a megválasztott polgármesterek közel harminc százalékát tudhatták magukénak, most csak alig több mint húsz százalékot szereztek meg. Hasonló arányban csökkent a párt önkormányzati képviselőinek száma is.

A közel háromezer szlovákiai település 42 százalékában győzött pártonkívüli polgármesterjelölt, ez mintegy 5 százalékponttal több, mint négy évvel ezelőtt. Önkormányzati képviselőkből is több lesz a független, de arányuk alacsonyabb a polgármesterekhez képest.



(TASR/MTI/para)