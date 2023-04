Ficóék ágaskodnak, mint egy telivér, Hegerék megtorpantak, Simonék meg Forróékkal egy ligában fociznak 

Szinte már megszokhattuk, hogy ha hazai közvélemény-kutatási eredménybe futunk bele, akkor a lista élén már nem Peter Pellegrini szervezete áll, hanem annak "apapártja", a Smer. Most is így van ez, a populista- és Putyin-gyűlölők nagy bánatára. Az AKO ügynökség legfrissebb felmérése azt mutatja, hogy ha áprilisban tartanák a választásokat, akkor Robert Fico bagázsa kerülne nyertes helyzetbe. A Hlas ereje mindössze hangyányit nőtt, és ez csupán a második helyhez elég. A Progresszív Szlovákia még mindig a harmadik legnépszerűbb párt, ami egy parlamenten kívül politizáló tömörüléstől nem rossz teljesítmény. A magyarok ismét fej fej mellett toporognak egy helyben.

Fotó: TASR

A Smer még mindig tud növekedni, igaz, márciushoz képest most csupán 3 tizeddel araszoltak előre, és így kaptak 17,9 százalékot. A Hlas nem sokkal lemaradva 16,3 százalékot zsebelt be, ami két tizednyi javulás az előző hónapban mért eredményhez képest. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán a PS tanyázik, rájuk most 14,1 százaléknyian szavaznának, ami 1 százalékpontos csökkenést jelent.

Az "egykori" négyes koalíció pártjai közül az SaS a legelfogadottabb, Richard Sulíkék 8,3 százalékot kapnának, amivel kevéssel megelőznék a Boris Kollár vezette Sme rodinát (7,1 százalék). A szalonnáciknak elkönyvelt Republikások most 6,6 százalékot szereznének, amivel jócskán megelőzik az elődpártjukat, hiszen Marian Kotleb a térképre sem került rá. Itt van még a KDH, amelyik az utóbbi időben rendre megugorja az öt százalékos küszöböt. Ezt a kötelező gyakorlatot most is teljesítette, hiszen 6,4 százaléknyi szavazatot zsebelne be. Nyolcadikként - egyszersmind utolsóként - a parlamentbe jutna a máig legerősebb kormánypárt, az OĽaNO is. Igor Matovičék jelenleg 5,8 százalékkal dicsekedhetnek. Ha azt vesszük, hogy egy hónapja még 5 százalékon álltak, akkor akár elégedettek is lehetnek.

Nem úgy Eduard Hegerék, akik pár hete léptek ki az egyszerű emberek gyülekezetéből, és márciusban - az első mérésükkor - már 4,9 százalékot értek el. Mostanra ez a teljesítmény némileg mérséklődött és most a kormányfő társasága kénytelen beérni 4,1 százalékkal. A két magyar párt, a Szövetség és a Magyar Fórum egy szinten van, és ez a szint 2,1 százalékot jelent. A számok azt mutatják, ha valamilyen csoda folytán hirtelen összeborulnának, már az sem lenne elég a parlamenti bejutáshoz.

Az AKO felmérése alapján a Smer 33 képviselői helyet, a Hlas 29, a PS meg 26 mandátumot szerezne. Az SaS 15, a Sme rodina 13, a Republika és a KDH egyaránt 12 képviselői helyet kapna. Tíz képviselőre tenne szert az OĽaNO is.

(sárp)