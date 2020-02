Ficóék már érezhetik, ellenzékbe szorulnak, Matovič meg lassan bemutathatja az új kormányfőt

A Robert Fico vezette párt támogatottsága egyre csak csökken, és most ott tart a populista tömörülés, hogy a négy évvel ezelőtti 49 mandátumához képest csupán 33 képviselőt küldhet a parlamentbe. A Focus ügynökség legfrissebb mérése szerint az SNS már bezuhant a küszöb alá, és így nem tudna segítő kezet nyújtani Ficóéknak. De még ha Andrej Dankóék meg is ugornák az 5 százalékos szintet, 10-12 képviselőjével akkor sem dübörögnének magabiztosan a Smerrel.

Marian Kotlebáék szintén mintha csúsznának lassan lefelé, de ez az ő esetükben a legkevésbé kiszámítható. Nincsenek ugyanis többségben azok az ĽSNS-es választók, akik büszkén nyilatkozgatják a felmérések során, hogy a nácik szagára gerjednek. Szóval még simán versenyben maradhatnak az OĽaNO-val a második helyért, hogy aztán további néhány évre ott bűzölögjenek az ellenzékben.

Matovičnak, a királycsinálóvá izmosodott hordószónoknak bejött a kampány, az állandó marketingre építő politikáját nagykanállal eszik a szavazók: "Igor kell ide, aki a maffiaállam leépítésében elvégzi a rendőrség feladatát is" - vélik róla sokan. Na nem mintha kormányképes lenne, de ettől még az OĽaNO alig másfél hónap alatt szinte megduplázta a népszerűségét és most 13,3 százalékon áll. Lenne kivel koalícióra lépniük, sőt, még válogathatnának is, ha bejönne a papírforma. A Focus azt mutatja, hogy a hat demokratikus ellenzéki párt 94 székhez jutna a törvényhozásban, és ha egyesek finnyáskodni kezdenének Boris Kollár fura pártja miatt, még akkor is 79 honatyát tudnának egybeterelni. Igaz, 5 párt színeiben, de ezt a sokszínűséget már megszokhattuk Szlovákiában, ha jobbközép kabinet kerül a kormányrúdhoz. Legutóbb, Iveta Radičová kabinetje volt ilyen irányultságú, és bár igaz, azt "csak" négy párt alkotta - SDKÚ, KDH, Híd és az SaS - de éppen ez utóbbinak már akkor is részét képezte az Igor Matovič vezette laza szövetség is.

Ez a felmérés ismét azt mutatja, a magyar szavazatokra számító két párt - az MKÖ és a Híd - nem tud elrugaszkodni a 4 százalék körüli szintről. Ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen a 8,5 százalékos számarányunkon próbál meg osztozkodni két hasonlóan erős szervezet, ez pedig sok jóval nem kecsegtet. Talán majd akkor sikeresebbek lehetnek, ha a küszöbön álló választások után - amikor például a KDH és az SaS mégsem jutna be - befigyel egy kis politikai kavarodás és egy előrehozott választásokra rákészülve, józanabbul látnak neki az együttműködésnek.

(sp)