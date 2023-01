Ficóék nem kérnek a szeptemberi előrehozott választásból

Az ellenzéki Smer-SD május 20-i előrehozott választást fog javasolni a parlamentben, és továbbra is elutasítja a szeptemberi választást – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Robert Fico pártelnök.

Fotó: TASR

„A május 20-i dátum mindenkinek ideális, azért is, mert a nyári hónapokban az új költségvetésre összpontosíthatna a kormány, amelyben radikális változtatásokat kell végrehajtani. A kormány programnyilatkozatának kidolgozására is ki lehetne használni a nyarat” – szögezte le. Fico szerint már a júniusi időpont is késői és emlékeztetett, hogy Eduard Heger (OĽaNO) kormányától még a tavalyi év végén vonta meg a bizalmat a parlament. A Smer-SD más, június 30-a előtti választási dátumot is kész támogatni, ha a május 20-ra vonatkozó javaslatát nem fogadná el a parlament.

Fico bírálta, hogy az alkotmánymódosításba nem került be, hogy népszavazással is lerövidíthető a választási ciklus. Az alkotmánynak arra a passzusára hivatkozott, mely szerint a hatalom legfőbb gyakorlója a nép, és azt vagy közvetlenül, vagy a választott képviselőin keresztül gyakorolja. „Számunkra a népszavazás az emberek szent és sérthetetlen joga” – szögezte le, és ragaszkodik hozzá, hogy az előrehozott választásról is dönthessenek az emberek népszavazás útján.

A Sme rodina májusi, júniusi és szeptemberi választást is támogatna

A Sme rodina májusi, júniusi és szeptemberi választási időpontot is hajlandó támogatni attól függően, hogy melyik dátumhoz lesz meg a szükséges 90 képviselői szavazat – jelentette ki Boris Kollár házelnök, a mozgalom elnöke.

„Úgy gondolom, a júniusi választás lenne a legjobb, de kell hozzá 90 szavazat. Ha nem találunk 90 képviselőt, aki támogatná, akkor a szeptemberi választáshoz kell összegyűjteni ennyit. Ha ez sem sikerül, akkor jövő februárban lesz a választás, addig pedig hivatalnokkormány fogja irányítani az országot” – figyelmeztetett Kollár.

Úgy véli, kedden (január 31.) szavazhat a parlament a választás időpontjáról, mivel péntekenként csak 14 óráig tart az ülés, a hétfő szünnap, és sok a módosító javaslat. Emellett Kollár azt is feltételezi, hogy elhúzódik a vita.

Kollár hozzátette, a Sme rodina azzal is egyetértene, hogy népszavazással is le lehessen rövidíteni a választási ciklust, azonban a parlament ezt szerdán nem hagyta jóvá. Az ellenzéki szemrehányások kapcsán megjegyezte, hogy a következő ülésen napirendre kerül Peter Pčolinský (Sme rodina) alkotmánymódosító javaslata, amely szintén tartalmazza a népszavazás kérdését. Szerinte az ellenzék megszavazhatja azt a módosítást, a Sme rodina részéről garantálja a 18 támogató szavazatot.

Már csütörtökön megkezdi a parlament az előrehozott választás időpontjáról szóló vitát, ugyanis a törvényhozás szerdán elfogadta az ehhez szükséges alkotmánymódosítást, mely szerint a választási ciklust parlamenti határozattal lehet lerövidíteni.



(TASR)