Ficóék szerint fontos az EU-tagság, de az eltérő nézeteinket nem hallgathatjuk el

A Smer-SD fontosnak tartja az európai uniós tagságot, de fenntartja magának a jogot, hogy eltérő nézeteket és bírálatokat is megfogalmazzon az EU működésével és az intézményeivel kapcsolatban – jelentette ki Robert Fico pártelnök keddi sajtótájékoztatóján, melyen a Smer-SD külpolitikai prioritásait ismertette.

Fotó: TASR - archív

Kijelentette, tiszteletben kell tartani, hogy minden ország a maga útját járhatja és kezelheti a belügyeit.

A Smer-SD számára a nemzetállami érdekek védelme az elsődleges. Ha a párt tagja lesz az új kormánynak, Fico egyeztetni akarja az alapvető külpolitikai álláspontokat az uniós partnerekkel és a NATO-tagállamokkal. „Az EU- és NATO-tagság Szlovákia lételeme” – emlékeztetett, de hozzátette, nem minden helyes és igazságos, „ami Brüsszelből vagy Washingtonból érkezik”. A nemzetállami érdekeket veszélyeztető ügyekben nem kíván az uniós és NATO-partnerekkel egyeztetni, ilyennek tartja például a tagállamok vétójogának megvonására tett kísérleteket egyes alapvető kérdésekben. Nem ért egyet az EU szankciós politikájával sem, ha az veszélyezteti Szlovákia gazdasági érdekeit és a lakosság életszínvonalát. Nem fognak támogatni olyan klímavédelmi és környezetvédelmi javaslatokat sem, amelyek veszélyeztetnék a nemzetgazdaság versenyképességét, illetve az egész EU versenyképességét.

A Smer-SD folytatná a kormányszintű együttműködést például Kínával, Vietnámmal, Kubával és más államokkal, amelyek nem tagjai a NATO-nak, illetve az EU-nak. Kitért az Oroszországgal való kapcsolatok helyreállítására is. „Egyszer véget ér az ukrajnai háború, és a mi kötelességünk lesz helyreállítani a kapcsolatokat az Oroszországi Föderációval. Nem választhatja el a világtól egy bádogkerítés” – mondta Fico, hangsúlyozva, hogy az EU-nak és Oroszországnak kölcsönösen szüksége van egymásra. Azt is hozzátette, készek „humanitárius és más” segítséget nyújtani Ukrajnának.

A Smer-SD ellenzi az illegális migránsok kötelező befogadására vonatkozó uniós javaslatokat, illetve az ezt elutasító tagállamok szankcionálásának tervét. Azt is visszautasítja, hogy nemzetközi felhatalmazás nélkül, vagy a nemzetközi jog megsértésével vessenek be katonai erőt a konfliktusok rendezése érdekében, és szintén ellenzi Szlovákia védelmi kiadásainak megemelését a GDP 2 százaléka fölé. Ha a Smer-SD tagja lesz az új kormánynak, nem fogja magára nézve érvényesnek tekinteni azokat a kötelezettségeket, amelyeket a fegyvervásárlási szerződések során vállalt a szakértői kormány, és át akarja értékelni az USA-val kötött védelmi együttműködési szerződést is.

A párt visszautasítja az ukrajnai háborús konfliktus elnyújtását, nem kívánja katonailag támogatni Ukrajnát, és azonnali béketárgyalásokat fog szorgalmazni. Fico kijelentette, ha kormányfő lesz, az Európai Tanács összes ülésén elő fogja terjeszteni ezt a javaslatot. Azt is leszögezte, a Smer-SD vétózná Ukrajna felvételét a NATO-ba. A párt emellett a kölcsönösen előnyös V4-es együttműködés megújítását fogja szorgalmazni.



(TASR)