Ficónak vége, ha igaz, hogy Pellegrini már nem akarja őt. Meg Kaliňákot sem

A legerősebb kormánypártban történnek a dolgok. Ez most nagyjából két irányba fejlődhet: vagy a kormányfő veszi a kalapját a pártjában vagy Robert Fico pártelnök int búcsút a Smernek - adta hírül az aktuality.sk. Akárhogyan is, a Smert ez meg fogja ingatni. Nem nagy kár érte. Sőt!

Peter Pellegrini miniszterelnök helyzete a pártjában meglehetősen bizonytalanná vált azt követően, hogy a tömörülés vezetőjének, az exkormányfő Ficónak jelezte elég egyértelmű feltételeit a soron következő parlamenti választásokkal összefüggésben. A kormányfő állítólag tolmácsolta Fico felé, hogy a pártjuk jelöltlistáján ne szerepeljen a - korábban már több ízben bemocskolódott - exbelügyminiszter, Robert Kaliňák, - az EU-ellenes -Ľuboš Blaha, de, és most kapaszkodjon meg mindenki, maga, a pártfőnök Robert Fico sem.

Pellegrini már korábban jelezte, nem szeretné látni a listájukon Tibor Gašpar exfőrendőrt sem, pedig egyes vélemények szerint a tavaly májusban távozó országos rendőrfőkapitány indítása mögött Ficót látni.

Az Etrend.sk szerint Pellegrini Martin Glvá č nak is fityiszt mutatott. A Smer korábbi honvédelmi minisztere azzal vált nevetség tárgyává, hogy több üzenetet is váltott Marian Kočner csalijával, Alena Zsuzsovával, ami alapján megkapta a nem túl hízelgő "Mucuska" becenevet is.

A kormányfő állítólag tiszta listát akar, olyat, amelyiken nem szerepelnek a párt korábbi botrányhősei - írja az Etrend.sk.

A Smeru-SD szóvivője, Ján Mažgút sokatmondóan szófukar nyilatkozatban reagált az egész híresztelésre, mondván: "a sajtóban megszellőztetett információkat nem erősítem meg."

Pellegrinivel kapcsolatban egyre gyakrabban beszélnek olyan összefüggésekben, hogy talán csatlakozna az egészségügyi tárca korábbi vezetője, Tomáš Drucker által alapított vadonatúj párthoz, a Dobrá voľba elnevezésű tömörüléshez.

(aktuality.sk/para)