FIFA: Életre szóló eltiltást kapott a haiti szövetség szexuális zaklatással vádolt elnöke

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) életre szóló eltiltást rótt ki Yves Jean-Bartra, a haiti szövetség szexuális zaklatással vádolt elnökére.

A FIFA pénteken közölte a szervezet etikai bizottságának döntését, amelynek értelmében Jean-Bartot egymillió svájci frankra (332 millió forintra) is megbírságolták.

A szervezet hozzátette: az üggyel kapcsolatban a haiti szövetség más tisztségviselőivel szemben tovább vizsgálódnak, mert vagy aktív szereplői lehettek a történteknek, vagy csupán tudomásuk volt róla, de szemet hunytak felette. Három tisztségviselőt már felfüggesztettek.

A Jean-Bartot érintő ügyről először áprilisban a brit The Guardian című napilap írt. Az újság információi szerint a szövetség "Ranch" néven ismert edzőközpontjában - amely a FIFA hozzájárulásával és garanciájával épült - az elnök több női játékost is zaklatott. A vádakat az állítólagos áldozatok, azok barátai és családtagjai is megerősítették hozzátéve, hogy Jean-Bart azzal fenyegette a futballistákat, hogy ha nemet mondanak neki, akkor kikerülhetnek a nemzeti válogatott keretéből. Az elnök ugyanakkor azt nyilatkozta a The Guardiannak, hogy nem követett el semmit, szerinte az ügyet azért robbantották ki, hogy instabillá tegyék a haiti szövetséget, valamint az ő elnöki posztját és családi hátterét.

A FIFA május végén kilencven napra felfüggesztette Jean-Bartot, aki ellen a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan vizsgálatot indítottak. Utóbbival kapcsolatban pénteken a szexuális zaklatás mellett bántalmazásról is beszámoltak, kiemelték: az áldozatok között kiskorúak is voltak.

A haiti szövetség elnöke csütörtökön annyit közölt, hogy a haiti bíróság felmentette őt az ügyben, és továbbra is tagadta a vádakat.



