A FIFA-hoz fordul az angol labdarúgó-szövetség a rasszista magyar drukkerek miatt

A brit lapok azt írják, hogy az angol válogatott két játékosát, az első gólt szerző Raheem Sterlinget és Jude Bellinghamet rasszista támadások érték a meccs alatt. A BBC azt írja, hogy Sterlinget megdobálták a nézők, amikor a gólját ünnepelte, majd a harmadik gól után a lelátóról petárdát dobtak a pályára. Állítólag a meccs utáni interjúja közben jéggel dobták meg Gareth Southgate angol szövetségi kapitányt is, aki elmondta: saját maga nem tapasztalt rasszista megnyilvánulásokat a mérkőzés alatt.

Azt viszont elmondta, hogy máshonnan értesült ilyen esetekről, és megteszik a szükséges lépéseket.

- mondta.

Briliáns győzelemről és elfogadhatatlan hangulatról írt Jack Grealish is a Twitteren:

Brilliant win in a unacceptable atmosphere Well done though boys pic.twitter.com/nUmYDB7J43