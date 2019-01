Figyelem! Időpontváltozás! A Dixie Kings of Hungary újévi koncertje Pozsonyban áprilisban kerül megrendezésre! 

Sajnálattal értesítjük a kedves közönséget és rajongókat, hogy a Dixie Kings of Hungary - ex Benkó Dixieland Band január 30-ára, Pozsonyban tervezett újévi koncertjének időpontja a sorozatos megbetegedések miatt megváltozott. Az újévi koncert megrendezésére egy későbbi időpontban, 2019. április 9-én (kedden) kerül sor. A megváltott jegyek a későbbi időpontra is érvényesek.