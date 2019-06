Figyelik a NATO-ban, miket mond Čaputová

Stoltenberg elismerően szólt arról, hogy az új elnök alig tíz nappal beiktatása után hivatalos látogatásra érkezett a NATO központjába. Hozzátette, elégedetten nyugtázta, amikor Čaputová a NATO-t a biztonság legfőbb pillérének nevezte beiktatási beszédében. Az újságíróknak azt mondta, nagyra értékeli Szlovákia eddigi, 15 éve tartó NATO-tagságát, a szlovák katonák külföldi műveletekben való részvételét, segítségét Lettországban, a NATO keleti szárnya megerősítésében, valamint a védelmi kiadások fokozatos növelését, és hozzátette, Szlovákia azon szövetségesek közé tartozik, amelyek a legelkötelezettebbek a költségvetési kötelezettségvállalások terén is.

„Már 15 éve kiváló biztonsági garanciáink vannak" - mondta Čaputová a látogatása után. Emlékeztetett arra, hogy ezek a biztosítékok azoknak az értékeknek a védelmére szolgálnak, amelyekben ő is hisz, és amelyeket köztársasági elnökként is védeni akar - a jogállamiságot, a szabadságot, a demokráciát és az emberi jogokat. Hozzátette, ami a NATO-val kapcsolatos prioritásokat illeti, most, amikor egyre terjednek mindenféle álhírek, fontos, hogy a politikusok nyugodtan, felelősségteljesen teljesítsék kötelezettségeiket.

„Szlovákia tisztában van azzal, hogy mit vállalt. Az ország védelmi kiadásai már két évvel a korábban vállalt határidő előtt, 2022-re elérik a bruttó hazai termék (GDP) 2 százalékát” - mondta Čaputová és hozzátette, fontos, hogy a fejlesztésre szánt pénzeket átlátható módon költsék el.

Stoltenberg és Čaputová az európai biztonsági helyzetről is beszélt a találkozó során, a rövid és közepes hatótávolságú rakéták likvidálásáról (INF), továbbá a NATO és Oroszország, valamint Ukrajna kapcsolatáról. Az elnök asszony sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az orosz kapcsolatokat „befagyasztották”, és hozzátette, a nemzetközi jog és a jogállamiság tiszteletben tartása mellett folytatni kell a párbeszédet. „Megpróbálom továbbra is támogatni Ukrajnát. Minden országnak joga van szabadon és szuverén módon eldönteni, hová akar tartozni, beleértve az EU-t és a NATO-t is” - mondta Čaputová.

Az elnök asszony azzal búcsúzott Stoltenbergtől, hogy találkoznak a londoni NATO-csúcstalálkozón december elején, ahol a többi szövetségessel közösen megemlékeznek a szövetség alapításának 70. évfordulójáról.



TASR