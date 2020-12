Fiko, Béla és a Kapitány is hívta Bödört

Miközben a Norbert Bödör vezette rendőrségi bűnszervezet tagjai éppen arról tárgyaltak, hogyan manipuláljanak bizonyos nyomozásokat, előfordult, hogy politikai vezetők is felhívták a Smerhez közel álló nyitrai oligarchát, akinek jelek szerint a kezében futottak össze számos korrupciós ügy szálai - számolt be erről az Aktuality.sk Bernard Slobodník, a rendőrséggel együttműködő egyik korábbi NAKA-vezető vallomására hivatkozva.

Norbert Bödör - Archív felvétel (TASR)

Slobodník vallomása szerint Bödö nem egyszer vette fel a telefont találkozóik közben, miután mindenkit csitítgatott. "Legyetek csöndben, Fiko hív vagy a főnök hív, vagy hogy Béla hív, vagy a kapitány" - említette a NAKA pénzügyi egységének korábbi vezetője.

A Fiko megnevezéssel és a főnökkel is vélhetően Robert Ficóra utal, a Béla a Híd akkori elnökét, Bugár Bélát jelentheti, míg a kapitány a századosi rangra emelt Andrej Dankót. Az nem derül ki a vallomásból, hogy milyen ügyben telefonáltak.

Andrej Danko, az SNS elnöke megerősítette, hogy beszélt telefonon Bödörrel és azt is, hogy találkoztak. Azt viszont visszautasította, hogy bármit is rajta kerersztül akart volna elintézni. "Ha valamit vele egyeztettem, az bizonyára valamilyen őrző-védő dolog volt. Vagy valami olyasmiről lehetett szó, amit férfiak oldanak egymás közt. Az is lehetett, hogy hívott engem, én pedig visszahívtam" - fogalmazott, majd azt is visszautasította, hogy rendszersen telefonáltak vagy találkoztak volna.

Az Aktuality.sk-nak nem sikerült ez ügyben elérni Bugárt, ellenben az Új Szónak igen, noha mindössze annyit mondott, hogy nem emlékszik, miről beszélhettek Bödörrel, és azt sem tudja, hogy mikor. Szavai szerint nyilván nem volt ennek nagy jelentősége.

A Smer sem válaszolt az Aktuality kérdésére Ficóval és Bödör telefonhívásaival kapcsolatban, a Ján Kuciak Oknyomozó Központ viszont korábban már nyilvánosságra hozta, hogy Bödör többször is hívott egy számot a Kormányhivatalban, amelyet akkoriban Mária Trošková, Fico személyi asszisztense használt.

(Aktuality.sk)