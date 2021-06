Filip Mónika: "A miniszter behívott pénteken, és tájékoztatott, hogy kezdeményezi a leváltásomat"

Kedden még a Ivan Korčok külügyminiszterrel kerekezett a Csallóközben, ma viszont már az ugyancsak SaS-es oktatási miniszter Branislav Gröhling javaslatára a kormány leváltotta az oktatási minisztérium államtitkári posztjáról. Filip Mónika volt oktatási államtitkárral beszélgettünk, aki a kormány egyetlen magyar nemzetiségű tagja volt.

Fotó: TASR

A kormány ma leváltotta az oktatási minisztérium államtitkári posztjáról. Mi az oka a távozásának? Ön mondott le, vagy pedig leváltották?

Nem én mondtam le. Nem tudom az okot. A miniszter úr behívott pénteken, és tájékoztatott, hogy kezdeményezi a leváltásomat a kormányban. Tudomásul vettem, az okokról ennyit tudok mondani.

Volt korábban valamilyen jele annak, hogy ez bekövetkezhet? Elégedetlen volt a miniszter a munkájával, volt valami probléma?

Nem volt semmilyen információm, hatáskörömön belül mindent elvégeztem, nem kaptam negatív visszajelzést. Nem ismerem a leváltásom konkrét okát, ezt a kérdést a miniszter úrnak kell címezni. Engem is meglepett a döntése.

Mi az, amit félbehagyott, amit sajnál, hogy nem tudja befejezni?

Sok minden, amit kezdeményeztünk a nemzetiségi oktatás ügyében, például a szlovák nyelvoktatás reformja, ami hatalmas munka. De említhetem a tankönyvkiadást is, amit sajnálok, hogy nem sikerül tovább vinnem.

Mit tart a legfontosabb eredményének, amit ez alatt a kicsit több, mint egy év alatt elért?

Nem szeretnék semmit kiemelni az első helyre, de ha mégis, akkor talán az, hogy sikerült létrehozni a nemzetiségi főosztályt. Nagyon nyitottan, aktívan kommunikáltunk az iskolákkal, fenntartókkal, igazgatókkal is, hogyha bármilyen probléma volt, igyekeztünk megoldani. Több évfolyam számára kiadtunk hiányzó könyveket, például a szlovák nyelv oktatására, de több mást tankönyv kiadását is támogattuk. Létrehoztunk két munkacsoportot a szlovák nyelv oktatására, elkészült több didaktikai segédeszköz.

Komoly sikernek tartom azt is, hogy a járási hivatalok oktatásügyi hivatalait sikerült az oktatásügyi minisztérium hatáskörébe vonni, ezt a törvénymódosítást csak a múlt héten hagyta jóvá a parlament. Ez volt az egyik fontos célom, amikor elkezdtem dolgozni a minisztériumban, és ezt sikerült elérni. De említhetem a nemzetiségi oktatás folyamatos felkészítését is a távoktatásra: most készültek el a rövid videófilmek, amelyeket a komáromi Jókai Színház készített. Tehát sok kisebb eredmény is van, amelyek szerintem segítettek az iskoláinknak.

A választások után a kormány éppen akkor vette át az ország irányítását, amikor kitört a járvány, és ez az oktatásra is nagyon rányomta a bélyegét. Az iskolák szinte tavaly márciustól zárva voltak idén májusig. Hogy látja ezt az időszakot, sikerült a távoktatással kapcsolatos problémákat megoldani, mi az, amit hiányosságnak tart utólag?

Valóban nagyon nehéz időszak volt, de szerintem az oktatásügyi minisztérium jól kezelte, igyekezett útmutatókat kiadni, tájékoztatni. Létrehoztuk az „učíme na diaľku” portált, sok videó készült, tehát ami az online tananyagot illeti, a minisztérium tudott segíteni. Ami a digitális segédeszközöket illeti, abban is. Negatívumnak vagy hátránynak tartom azonban az információ-többletet, a kissé kaotikus tájékoztatást. Több szülőtől, igazgatótól, tanártól tudom, hogy nagyon sok volt a információ, és gyakran naponta változott minden.

Megpróbálta elérni, hogy az oktatási törvény határozza meg a nemzetiségi oktatás fogalmát. A jogszabály még előkészítés alatt áll, benne marad ez a fogalom?

Igen, az oktatási törvény tervezetében benne van ez a fogalom. Óriási harc volt, többször ki akarták húzni, át akarták írni a tervezetet. Az utolsó információm az, hogy most, a tárcaközi egyeztetések befejeződése után is benne maradt ez a fogalom, nem húzták ki. Igaz, minimalista szinten van benne, az első javaslatunk egy szélesebb definíció volt. Ezt nem sikerült teljesen megőrizni.

A nemzetiségi oktatás irányítása jelenleg főosztályként működik a minisztériumban, ez így marad?

Nem tudom, egyáltalán nem ismerem a minisztérium terveit, a miniszterhez kell fordulni ezzel a kérdéssel. Nem tudok semmiről. Remélem, hogy megmarad.

Nem marad a minisztériumban?

Semmiképpen nem maradok. Ezután biztosan nem, már csak a leváltásom módja miatt sem.

És a politikában? Ön nem tagja az SaS-nek, függetlenként szerepelt a párt parlamenti választási listáján (a 23. helyen volt a listán, ezért parlamenti mandátum nem jár – szerk. megj.).

Valóban nem vagyok a tagja az SaS-nek. Nem szerepel a terveim között ennek az együttműködésnek a folytatása, már csak a lemondatásom módja miatt sem. Nem maradok a politikában.

Kapott ajánlatot más párttól?

Nem, egyelőre nem kaptam.

(Lajos P. János)