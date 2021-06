Film készül a Weinstein-botrányról

Film készül a Harvey Weinstein hollywoodi filmproducer körül kirobbant botrányról. A munkálatok nyáron kezdődnek - közölte hétfőn a Universal Pictures stúdió.

Fotó: AP

A She Said című film alapját a 2019-ben megjelent, azonos című könyv adja, mely a The New York Timesnak a szexuális zaklatással vádolt filmmogul ügyében történt nyomozását foglalja össze.

Carey Mulligan és Zoe Kazan alakítja a könyvet író két újságírót, Megan Twohey-t és Jodi Kantort, akik Pulitzer-díjat kaptak az ügyről 2017 októberében született riportjukért.

Harvey Weinstein szexuális zaklatási botránya 2017-ben robbant ki. A bukott filmmogult több mint 80 nő, köztük ismert színésznők - Gwyneth Paltrow, Salma Hayek és Uma Thurman - vádolták meg szexuális visszaéléssel, ő azonban tagadta bűnösségét, és azt állította, hogy szexuális együttlétei mindig kölcsönös beleegyezésen alapultak.

Bűnösségét 2020 februárjában mondta ki az esküdtszék, az Oscar-díjas producer egy-egy 2013-ban és egy 2006-ban elkövetett bűncselekmény - egy szexuális erőszak és egy szexuális kényszerítés - miatt kapott 23 év börtönt. Egyik áldozata egy színésznőjelölt, a másik egy produkciós asszisztens volt.

A befolyásos hollywoodi producer bukása indította el a MeToo mozgalmat, amelynek során nyilvánosságra került a szórakoztatóiparban, az üzleti életben, a médiában, a politikai életben vagy más területen befolyásos több száz ember ügye, akik szexuális zaklatást követtek el.

A She Said című könyv az újságírók hónapokon át tartó nyomozását mutatja be, és azokat a jogi akadályokat, melyekkel Twohey-nek és Kantornak szembesülnie kellett újságcikkük megjelentetésekor.

Bár a Weinstein-botrány számos dokumentumfilm témája volt és több filmet, valamint televíziós sorozatot inspirált, köztük a The Morning Show-t és Az asszisztenst, a She Said az első játékfilm, amely közvetlenül a producer elleni vádakkal foglalkozik. Rendezője a német Maria Schrader lesz.

A megjelenés várható idejéről egyelőre nem közöltek információt.



(MTI)