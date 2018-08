A finom borok mellett igazi könnyűzenei csemegét is tartogat a IV. Fűri Kastélynapok

Az immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Fűri Kastélynapok 2018. szeptember 7-én 16 órakor nyitja meg kapuit az érsekújvári járásbeli Fűrön, a Château Rúbaň borászat szervezésében. Ingyenes a belépés a kastélyparkba, ahol a látogatók megkóstolhatják a Château Rúbaň borászat és a helyi borászok kiváló minőségű borait, valamint igazi zenei csemegével is készülnek a IV. Fűri Kastélynapok szervezői. A rendezvényen bemutatkoznak a helyi folklór csoportok, valamint fellép a Kiscsillag zenekar, a Rajzolt Figurák és a For You énekegyüttes.