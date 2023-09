"A fő cél, hogy Szlovákiában megérje dolgozni, vállalkozni, munkahelyeket teremteni" - dunaszerdahelyi vállalkozóknak mutatta be programját a Magyar Fórum

Nagy érdeklődés mellett a programot Simon Zsolt és Gál Zsolt prezentálta.

A pártelnök és listavezető Simon Zsolt először röviden az ötpárti együttműködés elveiről, értékeiről, illetve a párt és a kampány finanszírozásáról szólt. Kiemelte, hogy nincsenek nagy külső adományok, sem szponzorok, az alapelv most is az, hogy a listán indulók kölcsönt folyósítanak, - mindenki az anyagi lehetőségei szerint – amit a választási eredménytől függően vagy visszakapnak vagy elbuknak (ez esetben adománnyá alakul). Ezt mindenki megtekintheti a transzparens számlán. Fontos az is, hogy 4 partnerükkel összekötik őket a közös értékek és elvek, miközben egyedüli magyar pártként hitelesen ki tudják zárni az együttműködést az olyan korrupt és szélsőséges erőkkel, mint a Smer, SNS, vagy a Republika.

A cél az, hogy Fico maffiállama ne térhessen vissza, de a Matovič-féle káosszal szemben is alternatívát kínálnak egy szakmai alapokon nyugvó erős programmal.

Gál Zsolt hangsúlyozta, hogy ez a program nem populista, vagyis nem tesz felelőtlen és eleve teljesíthetetlen ígéreteket, és nem csak szépen hangzó általános célokat tartalmaz, hanem konkrét megoldási javaslatokat 11 fejezetben és 223 pontban. Emellett nem csak magyar szempontból fogalmaz meg követeléseket, mert még ha ezek jogosak is, úgy sincs nagy esélyük az elfogadásra. Ehelyett olyan általános elveket javasol, amik országos szinten is elfogadhatók, mert érvekkel vannak alátámasztva, de a gyakorlatban sokat segíthetnek a déli régiók felzárkóztatásában.

A programról szólva kiemelte, hogy

a fő cél az, hogy Szlovákiában megérje dolgozni, vállalkozni, munkahelyeket teremteni és beruházni.

Majd számos konkrét példát is említett, mint visszatérés az egységes adóhoz, az egységes adó-és járulékbeszedés, a járulékmentes alap bevezetése, a bürokratikus terhek csökkentése. Emellett kiemelte, hogy tudni kell nemet mondani a hatalmas költségtúllépéssel és időbeli csúszással fenyegető, óriási kiadásokat felemésztő projektekre, mint egy újabb atomerőmű vagy a széles nyomtávú vasút meghosszabbítása, amelyeknek a megtérülése finoman szólva is bizonytalan.

Simon beszélt a földreform fontosságáról és a felesleges bürokráciáról. Szerinte a járási hivatalokat meg lehetne szüntetni, funkcióikat átvehetnék a megyék, amelyek a természetes, történelmi régiókon alapulnának, és ahol lakosságarányos szavazati joggal a régiós polgármesterek lehetnének a képviselők, így nem kellene külön megyei képviselőket választani. Az Európai Uniós támogatások jóval nagyobb részét kellene a régiókra bízni, hogy helyi szinten dönthessenek róluk, ezzel felgyorsulhatna az alapok merítése. De talán a szabályoknál is fontosabb, hogy kik lesznek döntési pozícióban. Ha visszatér a maffiállami garnitúra, amelynek legfőbb célja az uniós pénzek megdézsmálása, akkor a legjobb intézményi háttérrel sem lehet megakadályozni a hatalmas korrupció visszatérését, ami miatt az Unió könnyen elzárhatja a pénzcsapot.

A programbemutató után nyílt beszélgetés következett, ahol Simon elmondta, hogy kevesen érzik az elkövetkezendő választások súlyát.

Ha Robert Fico kormányt tud alakítani a hasonszőrű pártokkal (Repulika, SNS, Hlas stb.), akkor Kelet felé fordulunk.

Jön Fico gőzhengere, ami elsöpörheti a jogállamot, és veszélybe sorolhatja az EU és NATO tagságot, de minimum az uniós pénzek folyósítását. Hogy ez ki számára lesz jó? A polgároknak semmiképp, csakis Robert Fico és szűk hatalmi köre számára fog kedvezni, hogy bebetonozza magát a hatalomba és Szlovákiát önhatalmúlag a játékszerévé tegye!

(Politikai hirdetés)

(PR-cikk)