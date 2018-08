A fociszombat eredményei: Folytatták remeklésüket a komáromiak és a hodosiak

A II. ligában Stropkovban, a Tatran Prešov ideiglenes otthonában is folytatódott a komáromiak remeklése. Jozef Olejník edző védencei Nurkovics duplájának is köszönhetően 2:1 arányban győzték le a hazaiakat. A somorjaiakat is dicséret illeti, ők Besztercebányán döntetleneztek.