A Focus kiderítette, hogy mit tegyenek a hazai magyar pártok, és azt is, hogy ki a legszimpatikusabb "politikusunk"

A Focus ügynökség június végén végzett felmérése alapján a megkérdezettek közel háromnegyede szeretné, ha közös politikai képviselete lenne a szlovákiai magyarságnak. Berényi József és Sólymos László a legnépszerűbb szlovákiai magyar politikus.

A Híd megbízásából készített felmérést szerint, amelyet Szlovákia magyarlakta vidékén 710 válaszadó bevonásával végeztek, az emberek közel háromnegyede szeretné, ha egységes lenne a magyarok politikai képviselete Szlovákiában. Az együttműködést vagy egy közös pártban vagy a szoros együttműködésben látja megfelelőnek a válaszadók 73%-a.

A felmérésben a politikusok népszerűségére is rákérdeztek. A mért politikusok közt legjobban Berényi József és Sólymos László szerepeltek.

Berényi a megkérdezettek majdnem 56,9 %-nak, a Híd elnöke 54,6 %-nak szimpatikus, míg Menyhárt József, az MKP legutóbbi vezetője 48,6 százalékuknak "jön be".

Rajtuk kívül még 4 hazai politikus szerepelt a válaszadási lehetőségek között:

Csáky Pál, az MKP korábbi irányítója a negyedik helyezett (46,2%), Simon Zsolt, a Magyar Fórum első embere az ötödik helyet szerezte meg (43,3%), Őry Péter, az MKP OT vezetője a hatodikat (22,8%) és Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke lett a hetedik (15,6%).

Sólymos László a felmérés kapcsán elmondta: “Már a februári választások előtt az volt a meggyőződésem, hogy csak együttműködve tudjuk biztosítani a magyarság és a régiók erős parlamenti képviseletét. A Híd új vezetésének megválasztását követően is azt hangsúlyoztam tárgyalnunk kell a többi párttal az együttműködésről. Ezek a számok is azt igazolják, hogy az emberek is ugyanígy gondolkodnak”.

