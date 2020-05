A fogászati rendelők megkezdték a páciensek standard kivizsgálását

A fogászati rendelők a szigorú higiéniai előírások betartása mellett megkezdték a páciensek standard kivizsgálását.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

A vonatkozó, május 20-án kiadott módszertani útmutató értelmében a fogorvosok a szokott rendelési időben fogadhatják a pácienseket, és preventív vizsgálatokat is elvégezhetnek. Erről Lujza Hanová, a Szlovák Fogorvosi Kamara (SKZL) szóvivője tájékoztatta a TASR hírügynökséget csütörtökön.

A fogászati rendelők dolgozói továbbra is használják a szükséges védőfelszereléseket, a rendelőt és a várótermet rendszeresen fertőtlenítik.

Igor Moravčík, a Szlovák Fogorvosi Kamara elnöke felhívta a figyelmet, hogy a fogorvosoknak saját költségen kell biztosítaniuk a védőfelszereléseket.

„A szigorúbb higiéniai-epidemiológiai rezsim miatt tovább tart egy-egy páciens kivizsgálása, ezért az orvosok kevesebb beteget tudnak ellátni”

– tette hozzá.

Moravčík szerint a fogorvosok nem akarják a pácienseket terhelni a világjárvánnyal kapcsolatos plusz kiadásokkal, ezért a Szlovák Fogorvosi Kamara az egészségügyi biztosítókhoz fordul a probléma mielőbbi megoldása érdekében.

Továbbra is érvényes, hogy a pácienseknek, még ha akut problémákkal küzdenek is, telefonon vagy e-mailben kell időpontot kérniük a fogorvosuktól. A rendelőben mindenkinek arcmaszkot kell viselnie, kötelező a kézfertőtlenítés is. Ideális esetben a váróteremben csak egy páciens tartózkodik.

A kivizsgálás előtt megmérik a páciensek lázát, és mindegyiküknek ki kell tölteniük egy kérdőívet. Ebben rákérdeznek többek között arra, hogy a páciens nem tapasztalta-e magán légúti fertőzés tüneteit, nem került-e kapcsolatba fertőzött személlyel, nincs-e karanténban, és tesztelték-e a COVID-19 betegségre.

