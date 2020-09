Fogjunk össze Nináért! - Bár a gútai DGS Sprint már véget ért, a gyűjtés még nem

A gútai Dögös Sprint 2014-ben került első ízben megrendezésre, s azóta minden évben sor kerül rá. A hagyományt azonban idén kissé megtörte a jelenlegi járványhelyzet. A szigorú szabályozások, és korlátozások igencsak megnehezítették a szervezők, vagyis a helloGúta Polgári Társulás dolgát, ennek ellenére, rendhagyó módon, de megtartották az eseményt.

A Dögös Sprint felvételei - Továbbiakért kattints!

A DGS Sprint egy jótékonysági futóverseny, mely az előző években rendre megannyi színes program kíséretében valósult meg. A járvány miatt azonban a szervezők úgy döntöttek, idén elhagyják a kísérőprogramokat, s kizárólag a futóversenyre összpontosítanak.

„A DGS Sprintet minden év május utolsó szombatján szoktuk megtartani. Idén is ez volt a tervünk, azonban a megszorító intézkedések hatálybalépésével kicsit későbbre kellett tolnunk az időpontot. Mire kiderült, hogy kénytelenek leszünk elnapolni az eseményt, már javában folyt a szervezőmunka, addigra már a kedvezményezettel is felvettük a kapcsolatot, így eltörölni semmiképp sem szerettük volna. Úgy döntöttünk, hogy a jótékonysági futóversenyt, ha később is, de mindenképp megtartjuk” – kezdte Forgács Attila főszervező. Ennek fényében szeptember 12-én a rajtvonalhoz álltak a jó szándékú emberek, hogy együtt fussanak a keszegfalvi kislányért, Nináért.

„Bár a bizonytalanság, a folyamatosan változó helyzet és a kiszámíthatatlan intézkedések cseppet sem könnyítették meg a dolgunkat, nem adtuk fel. Hiszen sok gyermeknek az egész élete egy küzdelem. Így mi sem adhattuk fel a harcot, segíteni akartunk Ninának” – tette hozzá Attila.

A futóverseny a szervezők és résztvevők felelősségteljességéről árulkodott. Mindkét fél maximálisan eleget tett a szabályozásnak, a helyszínen a Regionális Közegészségügyi Hivatal sem talált kivetnivalót. A kézfertőtlenítés, a szájmaszk viselése, illetve a megfelelő egymástól való távolságtartás a rendezvény alapkövetelménye volt, melyre a szervezők az egész nap folyamán felhívták a résztvevők figyelmét.

Bár a kísérőprogramok elmaradtak, a DGS Sprint különleges atmoszférája ezúttal is megmaradt. Ehhez egyebek mellett hozzájárult, hogy immár második alkalommal nevezhettek csapatok is a versenybe. Így például, egyenruhát öltve magukra, megjelentek a dunaszerdahelyi tűzoltók, de együtt futottak a nagymegyeri futóklub tagjai, illetve több cég is képviseltette magát egy-egy csapattal.

A keszegfalvi alapiskola diákjai és tanárai egyaránt csatlakoztak a kezdeményezéshez. Kitűzőket készítettek, melyeket már a verseny előtt is árultak. Az ebből befolyt összeget pedig természetesen a kicsi Ninának adományozták.

A verseny idei nagykövete Növényi Norbert, olimpiai bajnok birkózó volt, aki jelenlétével emelte az esemény rangját. A rendezvényre továbbá kilátogatott a tavalyi kedvezményezett, Kómár Natika és családja is. A két nehéz sorsú, ámde életvidám kislány, Nina és Nati azonnal megtalálta a közös hangot, vidám napot töltöttek el együtt.

„Nina és Nati mosolygós, csupaszív angyalkák, akiktől csak tanulhatunk. Kitartásuk, küzdeni akarásuk példaértékű”

– húzta alá Forgács Attila.

A Dögös Sprint, mint mindig, ezúttal is megható pillanatok színtere volt. Az egyik ilyen szívet melengető történés az volt, amikor a tavalyi kedvezményezett Nati, aki egy éve még igencsak nehézkesen boldogult a járással, idén benevezett a gyermekfutóversenyre. „Natinak tavaly egy nagyon komoly lábműtétre gyűjtöttünk, mely szemmel láthatóan sikeres volt” – jegyezte meg a főszervező. A 14 kilométeres távra pedig benevezett Maroš Kudlík, aki sajnálatos módon elveszítette egyik lábát. Ennek ellenére kitartó Spartan Race-es, így két mankójával a kezében a Dögös Sprinten is kitűnően teljesített. Marošt a célban ott várta Nina és édesanyja, ami szintén a napnak egy gyönyörű pillanata volt.

Az idei DGS Sprinten összesen 629-en futottak, 3, 7 és 14 km-es távok közül lehetett választani. A járványhelyzet sajnálatos módon a futók számára is rányomta bélyegét, hiszen az előző években az ezret ostromolta a versenyzők száma. Éppen ezért, a szervezők úgy határoztak, meghosszabbítják a gyűjtés idejét, s egészen szeptember 25-ig várják az adományokat.

A Keszegfalván élő négyéves Nina csípőficammal született, számos műtéten és gyógykezelésen esett már át, de sem ő, sem családja nem adja fel a harcot.

Amennyiben szeretné segíteni Nina gyógyulását, a következő számlaszámra utalva megteheti: SK23 5200 0000 0000 1626 2662

(SzC)