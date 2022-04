Fogolycserét kérő videóval rukkoltak elő az ukránok és az oroszok is (VIDEÓ)

Az ukrán állambiztonsági szolgálat a Facebookon hozott nyilvánosságra egy videofelvételt, amelyben a hazaárulással vádolt, oroszbarátként számon tartott Viktor Medvedcsuk ukrán politikus és vállalkozó azt javasolja: cseréljék el őt az ostromlott Mariupolban rekedt civilekért és a várost védő ukránokért. A felvételen arra kéri Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt: fontolják meg ajánlatát.

Medvedcsuk az Ellenzéki Platform - Az Életért elnevezésű oroszbarát párt volt vezetője. A Forbes magazin szerint a 12. leggazdagabb ember volt Ukrajnában 2021-ben. Személyes kapcsolatok fűzik Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, aki a politikus egyik lányának a keresztapja.

The Security Service of #Ukraine shared the video where Medvedchuk was asking to exchange himself for the citizens and defenders of Mariupol.



Currently, around 120 thousand citizens are blocked in Mariupol, according to different sources. pic.twitter.com/OTu7BBHuak