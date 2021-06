Fogy a levegő Veronika Remišová körül, már csak három képviselőre támaszkodhat a parlamentben

Szétesőben a legkisebb kormánypárt, a Za ľudí, Veronika Remišová pártelnök egyre jobban elszigetelődik saját pártjában. Legutóbbi ötlete szinte a párt egész vezetését maga ellen fordította, a 10 képviselőjükből már csak 3 áll mellette, a többség Kolíkovát támogatja.

Veronika Remišová most azzal verte ki a biztosítékot pártja vezetésében, hogy visszavonta Tomáš Lehotský jelölését a parlament alelnöki posztjára. Lehotskýt már a legutóbbi ülésen meg kellett volna választania a parlamentnek a „vendéglős botránya” miatt lemondott Juraj Šeliga helyett. A szavazáson azonban egy voks hiányzott, így a következő ülésre maradt az alelnök megválasztása.

Hétből öt alelnök Remišová ellen

Remišová döntésével magára haragította azokat az alelnököket is, akik még a kedd esti elnökségi ülésen mellette maradtak, amikor Mária Kolíková és hat társa otthagyták az ülést, és bejelentették, hogy saját platformot alapítanak a párton belül. Akkor még Juraj Šeliga és Jana Žitňanská frakcióvezető még nem állt ki Kolíkováékkal, most viszont már ők is aláírták a pártelnök döntését elutasító nyílt levelet. „Nem értünk egyet azzal, hogy Veronika Remišová visszavonta a Za ľudí javaslatát Tomáš Lehotsky megválasztására a parlament alelnöki posztjára” – írják a levélben, amelyet a párt hét alelnöke közül öt aláírt, emellett a 10 parlamenti képviselőből 7 is jegyzett. Szerintük ez Remišová egyszemélyes döntése, amellyel megkerülte a párt szerveit és a parlamenti frakciót is.

„Felszólítjuk Veronika Remišovát, hogy ne folytassa a párton belüli konfliktus szítását, és ne hozzon egyedül döntéseket az egész párt nevében” – írják a Za ľudí elégedetlen vezetői.

Elnökségi tagok kirúgva

Kedden Remišová megakadályozta, hogy az elnökség rendkívüli kongresszust hívjon össze.

De ezt csak úgy tudta elérni, hogy leváltott két elnökségi tagot: a párt irodaigazgatóját és a pártmenedzsert.

A párt alapszabálya szerint ezt megtehette, és ezzel a 21-ről 1 tagúra csökkent elnökségben többséget szerzett. A 21 emberből ugyanis a két kizárttal együtt 11 támogatta a rendkívüli kongresszus összehívását.

A kongresszust kezdeményezők új vezetést, mindenekelőtt új pártelnököt akarnak választani, mivel Remišovát alkalmatlannak tartják erre a posztra. Kolíková szerint az ellentétek még a két hónappal korábbi koalíciós válságig nyúlnak vissza, amikor szerinte Remišová hajlandó lett volna megegyezni az OĽaNO-val az SaS nélküli hármas koalícióban.

Šeliga a „kompromisszumos” pártelnök?

Az elnökségi ülés előtt – legalábbis látszólag – még Veronika Remišová sem ellenezte a rendkívüli, tisztújító közgyűlés összehívását, azt is bejelentette, hogy nem indul újra az elnöki posztért, de az volt a feltétele, hogy egyezzenek meg egy „kompromisszumos” jelöltben. Azt is kérte, hogy vele együtt Mária Kolíková se induljon az elnöki posztért.

Remišová akkor még Juraj Šeligát tartotta volna alkalmas jelöltnek, úgy vélte ő egyesíteni tudná a pártot.

Kolíkováék elutasították, hogy a kongresszuson csak egyetlen jelöltről lehessen szavazni, szerintük ugyanis ezzel a pártvezetés korlátozta volna a küldöttek mandátumát. A kongresszust nemcsak a rebellis elnökségi tagok szeretnék összehívni, hanem ezt javasolja öt kerületi szervezet is a nyolcból.

Kérdés, hogy Remišová még most, Tomáš Lehotský jelöltségének visszavonását bíráló levél aláírása után is megfelelő jelöltnek tartja-e Juraj Šeligát a pártelnöki posztra.

Kolíková platformja is támogatja a koalíciót

Kolíková a Heger-kormány kinevezése után, de főleg a leváltására tett sikertelen ellenzéki kísérlet óta lebegteti, hogy akár a pártelnöki funkciót is vállalná. Az igazságügyi miniszter már kedden bejelentette, hogy az ő platformja is támogatja a jelenlegi kormánykoalíciót, de képviseletet kér a koalíciós tanácson. Ezt most megerősítették a nyílt levélben is, amely ugyanis azzal zárult, hogy a

„kialakult helyzetről közvetlenül fogunk tárgyalni a koalíciós partnerekkel”.

A tárgyalási alapjuk ehhez az, hogy a Za ľudí 10 tagú frakciójából 7 támogatja őket, vagyis több szavazatot tudnak biztosítani a Heger-kormánynak, mint Remišová. Maga a kormányfő is úgy látja, hogy a Za ľudí belső konfliktusa nem fenyegeti a kormányát. „Nincsenek félelmeim” – válaszolta arra a kérdésre, hogy veszélyezteti-e a koalíciót a Za ľudí hasadása.

Már tavaly nyár óta hasad a Za ľudí

A párt a felmérések alapján a leggyengébb a tavalyi parlamenti választás óta, a Focus ügynökség felmérése szerint májusban 3,5 százalékon állt, és már hosszabb ideje a parlamenti küszöb alatt tanyázik. Az utóbbi hónapokban két parlamenti képviselőjük Miroslav Kollár és Tomáš Valášek is kilépett a pártból. Sokak szerint a párt hasadása már tavaly nyáron, a tisztújító kongresszuson elkezdődött, amikor Remišovára, új elnökként nem kínálta fel az egyik alelnöki posztot ellenjelöltjének Miroslav Kollárnak.

