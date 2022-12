Fogyasszon egészséges, kristálytiszta vizet és intsen búcsút a PET-palackok visszaváltásának!

Ha önnek is elege van a PET-palackok állandó cipeléséből, majd az üres palackok visszaváltásából, az automaták előtti sorakozásból, egy remek megoldást kínálunk, amely által kényelmesen beteremtheti az ivóvizet, ráadásul az egészsége is hálás lesz ezért.

A Maunawai PI-víz különösen egészséges, energiát ad, kellemes ízű, és nem mellesleg környezetbarát is. Nincs több kidobott vizespalack, sorakozás a visszaváltó automaták előtt, ehelyett kényelmet és megbízható forrásból származó, kristálytiszta ivóvizet kap, amely pénztárcabarát is egyben.

A Maunawai vízszűrő rendszer használata egyszerű, működéséhez nincs szükség áramra. A víztisztító rendszer kifogástalan forrásvizet készít a csapvízből. A PI-szimbólum már több mint ötezer évvel ezelőtt felbukkant. Akárcsak akkor, most is az életenergiát jelképezi. A kifogástalan, tiszta víz mindig az egészséges élet alapját képezte, és nincs ez másképp napjainkban sem, amikor erre különösen nagy szükségünk van.

A vízszűrő karbantartásától sem kell tartani, az ugyanis mindössze minimális erőfeszítést igényel. A szűrőrendszer olyan mértékben megtisztítja a vizünket, hogy az 99 százalékban mentes lesz a szennyeződésektől, közben pedig épp ellenkezőleg, ásványi anyagokkal gazdagodik, ezáltal egy kifogástalan minőségű, energiában gazdag PI-vizet kapunk.

Így hát nem is meglepő, hogy az Európa-szerte fogyasztott víz a visszajelzések alapján érezhetően kellemes ízű, és sokan azt is megtapasztalták, hogy egyenesen jobban érzik magukat tőle.

Ha ezidáig nem bízott a csapvizében, tartott attól, hogy klór, nehézfémek, rozsdadarabkák, hormonok vagy permetanyagok kerülnek a poharába, már nincs mitől félnie, a Maunawai vízszűrő rendszer ugyanis gondoskodik az ivóvize alapos megtisztításáról, miközben a használata is rendkívül egyszerű. A Maunawai Pi-víz tisztító készülék tartállyal kapható, illetve a készülék akár egyenesen a konyhai mosogató alá is szerelhető.

Ezzel a megoldással nemcsak pénzt, hanem rengeteg energiát is megtakaríthat, hiszen a januártól működő, PET-palackokra és üdítőitalos fémdobozokra vonatkozó visszaváltós rendszer sokak számára plusz terhet jelent, arról nem is beszélve, hogy a hatosával csomagolt ásványvizes palackok cipelése is igencsak megterhelő lehet.