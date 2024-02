Fogynak a nagymegyeriek, 10 éve nem volt ilyen kevés újszülött

A nagymegyeri lakosok száma az előző év végével épphogy elérte a 8200-at.

Illusztráció - archív felvétel - Cséfalvay Á. András

Ez a szám pedig újabb negyvennel alacsonyabb, mint egy évvel korábban - tudtuk meg Balogh Zsuzsannától, a városi hivatal munkatársától.

2013-ig visszamenőleg rendelkezünk adatokkal a nagymegyeri lakosságot illetően, és éppen abban az évben volt olyan kevés a nagymegyeri újszülöttek száma, mint most. Pontosabban még akkor is eggyel több, 64, most pedig 63. Közülük 31 fiú, 32 pedig lány.

Megtudtuk azt is, hogy a nagymegyeri szülők olyan ritka, nem szokványos, különleges neveket is adtak gyermekeiknek, mint a Koray, a Bertin, a Nataniel és Damián a fiúk esetében, míg az Elina, a Mirabella, a Mercy vagy a Letty a lányoknál.

Az elhalálozások száma gyakorlatilag minden évben meghaladja az újszülöttekét. Ez a különbség a legsúlyosabb covidos évben volt a legnagyobb, de az azóta eltelt két évben is másfélszerese az elhunytak száma az újszülöttekének. Tegyük hozzá, az elmúlt tíz évben ez egyáltalán nem szokatlan, inkább törvényszerű.

2020-ból nincs ilyen adatunk ugyan, de ezt leszámítva 2019 óta először fordult elő, hogy a beköltözők száma meghaladta az elköltözőkét, azt megelőzően pedig minimum 2012-ig visszamenőleg nem történt ilyen. A különbség éppen csak 2 fő, és ez inkább szerencsés véletlennek tűnik, mivel sem az egyik, sem a másik szám nem tér el szignifikánsan az elmúlt évek átlagától.

A lakossági mutatók Nagymegyeren:

Év szül. elhalál. bekölt. elkölt. összlakosság 2013 / 64 / 102 / 105 / 107 / 8 721 2014 / 70 / 99 / 92 / 141 / 8 643 2015 / 71 / 109 / 72 / 109 / 8 574 2016 / 76 / 87 / 106 / 138 / 8 531 2017 / 72 / 91 / 109 / 135 / 8 486 2018 / 83 / 106 / 90 / 116/ 8 437 2019 / 71 / 90 / 140 / 125 / 8 433 2020 - - - - 8 386 2021 / 69 / 150 / 117 / 137 / 8 285 2022 / 69 / 92 / 136 / 158 / 8 240 2023 / 63 / 105 / 129 / 127 / 8 200

(SzT)