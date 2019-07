Földrengés volt Athén környékén

Az 5,1-es erősségű rengés hatására a görög fővárosban is sokan kisiettek az épületekből az utcára. Károkról, áldozatokról az első jelentések nem szólnak, ám zavar keletkezett a telefonhálózatokban, a főváros több részéből pedig áramszünetet is jelentettek. Többen liftekben rekedtek, őket a tűzoltók kiszabadították.

A rengést egy második, kisebb földmozgás követte néhány perc múlva.

View of Syntagma Square in Athens after the earthquake. Things are calm down town, people evacuated offices out of precaution pic.twitter.com/ZNRn4NPgcd