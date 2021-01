Folyamatosan tárgyalnak az F1-es ausztráliai idénynyitóról

A szezonnyitónak tervezett Forma-1-es Ausztrál Nagydíj szervezői, valamint Victoria állam kormányzata folyamatosan tárgyal az autós gyorsasági világbajnokság irányítóival arról, hogy megtartható-e márciusban az év első versenye.

A tartományi vezetés szóvivője a Reuters brit hírügynökségnek kedden azt mondta, számukra a legfontosabb a lakosság egészségének megőrzése, közben azonban szeretnék fenntartani a lehetőséget, hogy minden idei nagy sporteseményüket megrendezhessék.

Hétfőn több autósporttal foglalkozó nemzetközi szaklap is arról számolt be, hogy Melbourne helyett Bahreinben kezdődhet az F1-es idény, az ausztrál futamot pedig egy későbbi időpontban pótolhatják. Ezt azzal indokolták, hogy Ausztráliában szigorú intézkedéseket, többek között 14 napos kötelező karantént vezettek be a beutazóknak a koronavírus-járvány miatt.

"További részletek a következő hetekben várhatók, az egyeztetések lezárását követően"

- írták közleményükben az Ausztrál Nagydíj szervezői.

A belépőjegyeket még nem kezdték el árulni Ausztráliában. A Forma-1 irányítói a rekordhosszúságú, 23 futamos versenynaptár első viadalát március 21-re tervezték Melbourne-be, míg a bahreini GP-t egy héttel későbbre, március 28-ra írták ki.

A tavalyi idénynyitó versenyhétvégét nem tudták megrendezni Melbourne-ben a koronavírus-járvány miatt, és később sem került rá sor, a szezon pedig csak júliusban, Ausztriában kezdődhetett el, és végül 22 helyett csupán 17 futamos volt. Bahreinben tavaly két versenyt is rendeztek, november végén Bahreini Nagydíj, december elején Szahíri Nagydíj néven.

A Magyar Nagydíjra tavaly július 19-én, zárt kapuk mögött került sor a Hungaroringen, az idei naptárban pedig augusztus 1-jei dátummal szerepel a mogyoródi versenyhétvége.

