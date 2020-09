Folyik a felkészülés a bősi Kyokushin karate Oyama dojoban

A koronavírus sajnos mindannyiunk életét befolyásolja valamiképpen. Módosította, átalakította a mindennapjainkat, szokásainkat. A sportolók élete azonban nem állhat meg, szükség van az edzettség szinten tartására, a fejlesztésre, az állandó gyakorlásra.

A töbi képért KATT a fotóra!

A bősi székhelyű karateklub sem tétlenkedik. A nyár folyamán új helyre költözött. Sensei Darnay Barnabás vezetésével, közös összefogással a tagok barátságos, szép, új környezetet varázsoltak maguknak.

Az új terem megfelelő körülményeket nyújt a biztonságos tréningekhez. Talán éppen a karantén hozta magával, hogy több új taggal is gyarapodott a csapat, hiszen a sportolásnak számos kedvező hatása van. A karate nemcsak egy sport, hanem életforma is egyben. A művelői fegyelmezett emberek, céltudatosak. A felkészülésben a környék klubjai is segítik egymást, edzőtáborok formájában.

Augusztusban, csodás helyszínen, a Balatonnál, biztonságos feltételek betartása mellett egy napos edzőtáborban vettek részt a csapattagok. Négy edzést abszolváltak, rátermett, tapasztalt mesterektől tanulhattak. Itthon is, hetente több alkalommal, kemény edzéseken vesznek részt a karatékák, igaz, a versenyekre még várni kell. Ebben a bizonytalan helyzetben a karateklubok nem tudnak megmérettetéseket szervezni. Addig azonban nem áll meg a munka, folytatódnak az edzések, és a bősi Oyama dojo továbbra is szívesen fogadja a sportolni vágyó fiatalokat.

Csicsay Éva