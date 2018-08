Folytatása lesz a szenci kézműves vásárnak

Szenc sétálóutcáján egyrészt a szlovákiai régiók mesterei mutatták be készítményeiket, de jelen voltak a magyarországi, a csehországi és a lengyelországi kézművesek is. Ahogy a Paraméternek többen közülük megjegyezték, örülnek, hogy ilyen keretek között is bemutatkozhatnak a városban, és a szenci hagyományt egyértelműen folytatni akarják maguk a szervezők is.

(sb)