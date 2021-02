Folytatódik a Greif-saga: egymásnak feszült a Slovan és a játékost képviselő ügynökség – mindkettő a saját igazát fújja

Továbbra sem csitul a Slovan Bratislava labdarúgóklub és kapusa, Dominik Greif körül kialakult átigazolási hercehurca. A pozsonyi klub vezérigazgatója, ifj. Ivan Kmotrík igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba, míg a játékost képviselő ügynökség szintén a saját igazát fújja.

Fotó: TASR

Az elmúlt napokban megjelent a sajtóban a hír, miszerint a Slovan Bratislava az utolsó pillanatban megfúrta kapusa, Dominik Greif átigazolását a spanyol második ligában szereplő Mallorcába. A kialakult helyzet sem a spanyol szurkolók, sem a Slovan ultráinak tetszését nem nyerte el – utóbbiak nem épp méltó módon reagáltak saját játékosuk kálváriájára. A pozsonyi klub vezérigazgatója, ifj. Ivan Kmotrík összefoglalta, az ő szemszögéből hogyan is történtek a dolgok.

A Slovant január 24-én értesítette Dominik Greif ügynöke, miszerint az RCD Mallorca opciós vásárlást tartalmazó másfél éves kölcsönszerződést kötne a hálóőrrel és a klubbal, nem sokkal később pedig egyéves kölcsönvételről érkezett ajánlat. Kmotrík szerint ezek a kezdeményezések nem voltak elfogadhatóak a Slovan számára, ezért igyekeztek mindenkinek elfogadható feltételeket kialakítani.

Január 29-én, pénteken a Mallorca elfogadta a Slovan ajánlatát Greif fél évre történő kölcsönadásáról, amely letelte után a spanyol klubnak opciós joga lett volna a megvásárlására. Ezt követően el is kezdték megírni a szerződést.

Kmotrík állítása szerint részéről nagyban megnehezítette a tárgyalásokat, hogy péntek óta nehéz lefolyású koronavírus-fertőzésben szenved.

„Ennek ellenére szó szerint lázasan az ágyamból próbáltam megoldást találni. A pénteki eredmény számunkra átmeneti volt. A helyzetet viszont jelentősen bonyolította, hogy szombaton megsérült Michal Šulla (a Slovan második számú kapusa – szerk.). Este ezért megkértük Dominikot, hogy maradjon a törökországi összpontosításon, amíg nem lesznek ismertek Šulla orvosi eredményei”

– magyarázta Kmotrík.



Fotó: Cséfalvay Á. Anrás

Az óra azonban ketyegett, mert Spanyolországban a téli átigazolási időszak hétfő éjfélig tartott, míg Szlovákiában szerdáig. Kmotrík Greif ügynökét hibáztatja abban, hogy az utolsó pillanatra maradt az átigazolás véglegesítése, ugyanis állítása szerint január 17-én érkezett az ajánlat a hálóőrért, de a klubhoz ezt csak egy héttel később juttatták el.

„Ha hamarabb tudtunk volna az érdeklődésről vagy a Mallorca hamarabb rááll a feltételeinkre, akkor már rég túl lennénk az egészen. Az utolsó pillanatban végzett intézkedések azonban mindig rizikósak, ami ebben az esetben is megmutatkozott”

– tette hozzá Kmotrík.

A vezérigazgató szerint benne volt a pakliban, hogy a Slovan sportszakmailag és pénzügyileg is veszít Greif kölcsön-, majd eladásával, ennek ellenére igyekeztek a játékos érdekét képviselni. „Azt akartuk, hogy új környezetet próbáljon ki, sikeres legyen Spanyolországban és előrelépjen a karrierjében. Bizonyos mértékű kockázat ellenére is hajlandóak voltuk belemenni, mert mindkét oldalról a legmegfelelőbb megoldást kerestük” – mondta Kmotrík.

Hozzátette: miután Šulla megsérült, Greifnek gyakorlatilag „megtiltották”, hogy Spanyolországba repüljön, ő azonban „vasárnap reggel összepakolt, majd se szó, se beszéd, a klub beleegyezése nélkül elutazott”.



Fotó: Cséfalvay Á. András

Kmotrík állítja, nem igaz, hogy a Slovan engedélyezte Greif orvosi kivizsgálását a spanyol együttesnél, mint ahogy arról a média tudósított. Csupán nem akarták nagy dobra verni az egészet, igyekeztek házon belül elintézni az ügyet. A vezérigazgató szerint az opciót tartalmazó kölcsönszerződés sem vasárnap, sem hétfőn nem volt a végső fázisában, a Slovan így semmit sem fúrt meg az utolsó pillanatban.

„Dominik váratlan elutazásával vélhetően nyomást akart ránk gyakorolni, hogy végül beleegyezzünk a kölcsönadásába. Csakhogy a dolgok nem így működnek. A Slovant semmilyen ügynök vagy futballista nem kényszerítheti játékoseladásra”

– jelentette ki Kmotrík.

A vizsgálatok aztán kimutatták, hogy Šullának néhány hetet kell kihagynia, emellett a többi tartalékkapus is egészségügyi gondokkal küszködik. Kmotrík szerint Greif iránt régóta nem érdeklődött más klub, ezért a téli átigazolási időszakban nem is foglalkoztak új kapus szerződtetésével.



Fotó: skslovan.com

„Én is nagyon sajnálom az egész helyzetet, de ebben a pillanatban nem lett volna logikus belemenni a kölcsönadásba. Nem játszhatunk tétmérkőzéseket kapus nélkül. Bízom benne, hogy Dominik sportemberhez méltóan áll az egészhez, és közös nevezőre tudunk majd jutni. Nincs vége semminek, nyáron újabb ajánlatot tehet a Mallorca vagy más klub, és ha megegyezünk, akkor Dominik továbbléphet” – zárta álláspontját Kmotrík.

Az ügynökség reagált

Nem kellett sokat várni, hamarosan megjelent a játékost képviselő Stars&Friends ügynökség reakciója is, amelyben vázolták az ő álláspontjukat.

Az ügynökség szerint a Slovannal megközelítőleg egy éve tárgyalnak Greif távozásáról, és már nyáron is érkeztek ajánlatok Franciaországból és Németországból. Júniusban állítólag egy Bundesliga-csapat ajánlata volt a Slovan asztalán, ezt azonban a pozsonyi klub nem fogadta el. A hálóőr esetleges távozása az ősz folyamán is téma volt, a téli átigazolási időszakban pedig jött is ajánlat a Mallorcától.

„Az összetett tárgyalások néhány napig tartottak, mivel ebben az időszakban nehéz volt megfelelni a Slovan pénzügyi elvárásainak. Végül pénteken este megegyeztek a csapatok, Mallorcáról pedig megérkezet a szerződésjavaslat. Erre viszont a Slovan kb. 24 órán keresztül nem reagált, ami a tárgyalás ezen fázisában nagyon szokatlan”

– áll az ügynökség állásfoglalásában, amely szerint három nappal az átigazolási időszak lezárta előtt nagyon komplikált volt kapcsolatba lépni a Slovan vezetőségével.



Illusztráció (Forrás: medium.com)

Mivel szombaton Michal Šulla megsérült, és órákkal a mérkőzés után sem lehetett semmit tudni az állapotáról, maga az ügynökség igyekezett kivizsgálást szervezni ott, Belekben. Viszont a Slovan részéről ez sem gyorsította meg az átigazolás adminisztrációs részét.

„Annak tudatában, hogy a klubok már megegyeztek, és az esetleges aláírás mellett már csak Šulla sérülésének diagnosztizálására és az ezt követő kivizsgálásra vártunk, Dominik elrepült Mallorcára, hogy időben részt vehessen az orvosi kivizsgálásokon. Távozása előtt viszont a Slovan egész küldöttségétől rendesen elbúcsúzott”

– állítja az ügynökség.

A Stars&Friends szerint nem szokatlan, hogy ilyen játékosmozgások történnek az átigazolási időszak végén, azok a klubok, amelyek elengedik a labdarúgót, pedig két-három alternatívával is rendelkeznek annak pótlására. „Viszont ha jól értjük a Slovan kijelentését, ebben az esetben ez nem történt meg. Az átigazolási szezon február 3-ig van nyitva Szlovákiában, így nem volt szó időszűkéről” – teszi hozzá az ügynökség, amely szerint Greif remek teljesítményt nyújtott a Slovanban – mind hazai, mind nemzetközi színtéren, és már kinőtte a szlovák ligát.

„Ha ajánlat érkezett egy top futballországból, ami a Slovan képzeleteit is kielégítette, tehát a klubok megegyeztek, akkor joggal vártuk el, hogy a szerződés aláírása megtörténik. Nagyon sajnáljuk továbbá, hogy a klubtól senki sem válaszolt Dominik hívásaira és üzeneteire, így nem mondhatták el neki közvetlenül, személyesen ezt az elutasító álláspontot”

– zárta közlendőjét a Stars&Friends.



Fotó: TASR

Nehéz igazságot tenni a két fél között, egy azonban biztos: Dominik Greifet 2023-ig köti szerződés a Slovanhoz, szerdán este pedig bezárja kapuit az átigazolási piac Szlovákiában, így megfelelő ajánlat esetén leghamarabb idén nyáron távozhat Pozsonyból. Addig viszont meg kell békélnie a klub vezetőségének és szurkolóinak szúrós tekintetével.



