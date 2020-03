Folytatódik a krasznahorkai vár felújítása, 2023-tól újra látogató lesz a múzeum

Ez a legnagyobb felújítás a vár történetében. A projekt része az is, hogy helyrehozzák az 1956 és 1989 között szakszerűtlenül elvégzett beavatkozások miatt keletkezett károkat. Ha minden a terv szerint halad, 2021 után befejezik a most zajló munkát, és 2023-ra várhatóan a vár felső részének helyreállításával is végeznek, majd megnyitják a vármúzeumot. A beruházás becsült költsége 35 millió euró, évi 200 ezer látogatóval számol a múzeum.

Több nagyobb munkát is elvégeztek a helyreállítás során, módosították például a területrendezési tervet, a Kassai Regionális Műemlékvédelmi Hivatalnál jóváhagyta a felújítás projektjét, fokozatosan kiszárították az épület falait.

„A tűz idején 4229 darabból állt a vármúzeum gyűjteménye. Ezek közül 324 megsérült, 27 pedig teljesen megsemmisült. A munka során azt tapasztaltuk, hogy a kár kisebb, mint gondoltuk, és néhány tárgyban nem is a tűz, hanem a hő hatására keletkezett kár. Különösen igaz ez a textíliákra, amelyeket helyre kellett állítani. A mai napig több mint 800 tárgyat restauráltak, ezeket újból ki lehet állítani, addig a betléri kastélymúzeumban raktározzuk őket” – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Máté Tímea, a betléri múzeum igazgatója.

„A projektdokumentáció kidolgozásakor arra jutottunk, hogy visszamegyünk az időben 120 évet, és abban az állapotában mutatjuk be a kastélyt, ahogyan a 20. század elején kinézett. El akarjuk kerülni azokat a hibákat, amelyeket ez elmúlt 50–60 évben elkövettek, mert az 50-es években végrehajtott rekonstrukciók inkább problémákat okoztak, például a nedvesedés is emiatt volt. Az újjáépítést úgy szeretnénk elvégezni, hogy a következő 30–40 évben ne legyen szükség nagyobb javításokra” - mondta Branislav Panis, az SNM vezérigazgatója.

TASR