Folytatódik a muzslai adok-kapok: Farkas szerint az igazgatónő kárpótlásának határa nem lehet a csillagos ég, Zalaba meg elgondolkodik a visszatérésről

A múlt héten számoltunk be arról, hogy hosszú évek után döntött a bíróság a muzslai Endrődy János Alapiskola korábbi igazgatónőjének leváltása ügyében, és a számára kedvező ítélet értelmében az érintett, Zalaba Zsófia anyagi kártérítést és bocsánatkérést vár a település polgármesterétől. Farkas Iván jelezte a lapunknak, hogy az iskola fenntartójaként meg szeretne állapodni a sértett féllel, hiszen a bírók tulajdonképpen a kerületi tanfelügyelet munkáját minősítették, amihez ő nem tett hozzá semmit. Zalaba meg azt mondja, több mint 4 hónapig hallgatott erről az egészről, és úgy véli, nagyobb nyomást kell gyakorolnia, hogy pont kerüljön az eset végére.

A képen jobbra Farkas Iván, az ő jobbján Zalaba Zsófia (Fotó: Ármai Adrián)

Ahogy arról beszámoltunk, 2018-ban menesztették a muzslai alapiskola vezetőjét, arra hivatkozva, hogy egy központi felmérés eredménye szerint Zalaba Zsófia képesítése hiányos, ráadásul az iskolában a gyerekek között elharapódzott az erőszak. Az igazgatónő - aki jelenleg a szalkai általános iskola irányítója - nem hagyta annyiban ezt a lépést, és bírósági útra terelte a kérdést. Tavaly decemberben, illetve idén januárban aztán ítéletet mondtak a bírák. Azért két időpontban, mert az elbocsátást, valamint az igazgatói posztról történő leváltást egymástól elválasztható két kérdésként kezelték. Míg a "kirúgásról" szóló perben az iskola volt az alperes, a pozícióból való elmozdítás kérdésében meg az önkormányzat, illetve annak vezetője, azaz tulajdonképpen maga a polgármester. Mindkét jogerős döntés Zalabának adott igazat, azaz, hogy ezek a lépések nem voltak jogszerűek, és ezzel kezdeni kellett valamit. A pedagógus múlt héten a portálunknak elmondta, Farkas Iván felé hosszú hetekkel ezelőtt jelezte, hogy elvárja, hogy a bírósági döntés értelmében rendezzék az anyagi és az erkölcsi kártérítését. Zalaba utolsó kísérletet tesz még a peren kívüli megegyezésre, és amennyiben a polgármester nem hajlandó elfogadni a bírósági döntést, és mondvacsinált ürügyekre hivatkozva tovább húzza az időt, pert akaszt a nyakába.

Mindezzel kapcsolatban szólítottuk meg Muzsla polgármesterét, hogy véleményezze a helyzetet. Farkas Iván szerint a 2018-as leváltási ügyben ő semmit nem talált ki magától. Elmagyarázta, hogy tíz évente az állami tanfelügyelet átvilágítja az általános iskolák működését, ami Muzslán is megtörtént 2017 őszén. De aztán a felmérés jegyzőkönyvét az iskola igazgatónője nem továbbította az alapiskola fenntartója, azaz az önkormányzat felé, noha erre szabályzat kötelezi. "Bizonyára meg volt rá az oka." - jegyezte meg ezzel összefüggésben a település irányítója. Hozzátette,

elkezdődött egy négy hónapig tartó huzavona, majd miután nagy nehezen mégis megkapták a dokumentumot, "kiderült, hogy 4-5 rendbeli törvény- vagy más jogszabálysértést sorol fel a jegyzőkönyv. Az iskola fenntartója nevében ezek közül kettő miatt léptem. Az egyik az kötelez az iskola vezetőjének leváltására, a másik meg lehetővé teszi azt."

Ezt az állítást Zalaba kétségbe vonja. Az igazgatónő szerint Farkas számára keresni kellett valamilyen indokot, és ha már az igazgatóválasztást nem tudta meghiúsítani, az ellenőrzést használta fel ürügyként. A tanügyi hivatal ugyanis négy pontban foglalta össze az ellenőrzés alatt tapasztalt hiányosságokat, amelyből egyik sem volt akkora mértékű, hogy indokolt lett volna a leváltás, és ezt a bíróság is megerősítette.

A "polgármester a 21 oldalas jegyzőkönvből csak kiragadott egy-két mondatot, amely tartalmát kiforgatta és igyekezett minél negatívabb fényben feltüntetni az abban foglaltakat".

A "sok mellébeszélést az is bizonyítja", hogy Zalaba az elkészült jegyzőkönyvet a polgármester írásos beleegyezésével ment átvenni a tanügyi hivatal érsekújvári kirendeltségére, amit ő az iskolában aztán közszemlére is tett, de ami iránt kezdetben Farkas nem is érdeklődött. A polgármester hozzáállása csak azután változott, miután a fülébe jutott, hogy talán érdemes azt megvizsgálni. És különben is, "ha a hivatal komoly hiányosságot" talált volna az iskola működésével kapcsolatban, akkor egyenesen a fenntartót értesítették volna". Miután azonban a polgármester elkérte a dokumentumot, pár nappal később meg is kapta.

Muzsla polgármestere arra hívja fel a figyelmet, hogy a leváltás indoklásában ő csak átvette a jegyzőkönyv tartalmát, illetve annak záradékát, és nem tett hozzá semmit.

Aztán öt évig húzódott a bírósági ügy és "a végső döntés az iskola fenntartójának szól ugyan, mégis a kerületi tanfelügyelet munkájáról ad minősítést, hogy rosszul végezte a munkáját", hiszen "téves záradékkal fejezte be a mélyre ható ellenőrzést. A bíróság döntésével az iskola fenntartójának állított ki bizonyítványt, valójában a tanfelügyelőség jegyzőkönyvéről, tehát egy állami hatóság munkájának eredményéről mondta ki a jogi véleményét".

Zalaba úgy véli azonban, hogy az egy fontos mozzanat, hogy "a polgármester a leváltás előtt figyelmen kívül hagyta az iskolatanács véleményét, és az ő kérésére kiállított, az akkori kerületi tanügyi hivatal vezetőjének álláspontját is.

Mivel ez az álláspont nem volt Farkas szájíze szerint, természetesen azt elhallgatta a képviselők, az iskolatanács elől". Ráadásul a bíróság a tankerület 21 oldalas, iskoláról alkotott véleményét "inkább látta pozitívnak, mint negatívnak". Szerinte az ítélet egyértelműen kimondta, hogy Farkas "kihasználva a hatalmát, önkényesen döntött a leváltásról, ami egy demokratikus államban elfogadhatatlan, megsértve a jó modor és az etikai előírásokat".

Farkas Iván meggyőződése, hogy az iskola fenntartója nevében meg kell és meg szeretne állapodni a sértett féllel, a leváltott igazgatónővel.

"Ezt neki is jeleztem, mindjárt a tárgyalásunk kezdetén. Ám a kárpótlás határa nem lehet a csillagos ég. Ezt a bírósági döntés körülményeinek figyelembe vételével és az iskola fenntartójának, a község érdekeinek védelmével összhangban mondom. A megállapodás folyamata elindult, volt egy személyes találkozónk, hogy listázzuk a felek elképzeléseit. Közben levélben elküldte a kárpótlás részleteiről szóló elképzeléseit. E levelet megválaszoltam, tehát

egy megállapodási folyamat közepén voltunk. Ő pedig, ahelyett, hogy válaszlevelet írt volna vagy találkozót kezdeményez, kiadta a sajtónak ezt az ügyet - a két hétig tartó szabadságom idején, amit a családommal töltöttem külföldön - ami számomra és az iskola fenntartója, a helyi önkormányzat számára emberileg érthetetlen hozzáállás.

Sajnos a szabadságom miatt nem tudtam az interjúra azonnal válaszolni. Végképp nem amiatt, hogy szándékosan nem akartam. Mert ilyen sugallata is lehetett az interjúnak" - fejtette ki a polgármester.

Ezzel összefüggésben Zalaba arra hívta fel a figyelmet, hogy a kettejük közti "kártérítési megállapodás még januárban elkezdődött, az írásos követelésemet még februárban megkapta, de mivel annak tartalmával szemmel láthatóan nem értett egyet", úgy gondolja, hogy Farkas nyilatkozata a megállapodásról "csak időhúzás és spekuláció". Hozzátette,

kezdetben nem akarta a közvéleményt bevonni a fejleményekbe, ezért hallgattott az egészről több mint 4 hónapig, "de úgy tapasztaltam, hogy nagyobb nyomást kell gyakoroljak az ügy mihamarabbi befejezésére", elvégre "lassan öt hónap telt el azóta, hogy a megállapodási folyamat elindult, szükségesnek láttam a sajtó bevonását".

Ahogyan Farkas mondja, ő a megegyezéssel összefüggésben a fokozatosság elvét helyezte előtérbe. "Szorgalmaztam, hogy először állapodjon meg korábbi munkáltatójával, a muzslai alapiskolával, ami a munkaügyi (a munkahely megszűnéséről szóló) pert érintő kárpótlást illeti. Ebben a felek megállapodtak, majd azt követően, áprilisban kezdetét vette a közöttünk levő tárgyalás, a közigazgatási (leváltási) pert érintő kárpótlás ügyében. A folyamat tartott, nem zárult le, amit Zalaba Zsófia szakított meg azzal, hogy közben az ügyet a sajtó elé vitte. Ennek ellenére, továbbra is

kitartok amellett, hogy meg kellene állapodnunk peren kívüli egyezség formájában. A békesség érdekében. Nem tágítok ettől, de az igényelt összeg nem nyúlhat a csillagos égig.

Igényeiben a realitás talaján kellene maradnia, a körülményeket figyelembe kellene vennie, máskülönben bíróság dönt majd a jogos kárpótlás mértékéről" - így a település irányítója

Zalaba erre az állításra csak annyit jegyzett meg, hogy az időközben az iskolával megtörtént megegyezés nem függ össze a vele folytatott kártérítési megegyezéssel. Az a tény, hogy az igazgatónő lemondott az iskolában meglévő állandó munkaviszonyáról, tanítói státuszáról, de "az nem jelenti azt, hogy az igazgatói funkciómat is feladtam.

Ha Farkas nem hajlandó bizonyos időn belül megegyezni, elképzelhető, hogy elgondolkodom a visszatérés lehetőségeiről is" - szögezte le Zalaba Zsófia.