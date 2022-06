Folytatódik a rendőrháború: megint NAKA-nyomozókat gyanúsított meg az inspekció

Az eljárás egy tavaly júliusi végrehajtási javaslathoz kapcsolódik, amelyet a rendőrök készítettek elő. A belső ellenőrzés most azt állítja, hogy az ügyet kitalált esetre alapozták az Oblúk ellenőrző csoport rendőreinek állítólagos korrupciós bűncselekményére vonatkozóan.

Folytatódik a rendőrháború Szlovákiában: a rendőrség belső ellenőrzése nem egész egy év után újabb NAKA-nyomozókat gyanúsított meg. Az eset ismét azzal áll összefüggésben, hogy a NAKA tavaly nyomozást indított a belső ellenőrzés csapata és a titkosszolgálat emberei ellen korrupció gyanúja miatt. Ezúttal két NAKA-nyomozó ellen indítottak eljárást, akik lehallgatásokat rögzítettek a rendőrök irodáiban – írja az Aktuality.sk

A nyomozókat köztisztviselői hatalommal való visszaéléssel gyanúsítják. A mostani eset közvetlenül kapcsolódik a tavaly meggyanúsított, Ján Čurilla körüli nyomozók ügyéhez. Mint ismert, a Pozsonyi III-as Járásbíróság szeptember közepén helyezte előzetes letartóztatásba a NAKA vizsgálótisztjeit, Ján Čurillát és Pavol Ďurkát. Néhány órával később döntött a bíróság a harmadik NAKA-nyomozó, Milan Sabota vizsgálati fogságba helyezéséről is, akit ugyancsak a belügyi inspekció gyanúsított meg. Ugyancsak vizsgálati fogságba került Peter Scholtz, a belügyi belső ellenőrzés ideiglenesen kinevezett vezetője és egy másik NAKA-nyomozó, Štefan Mašin is.

A tavalyi ügy is hasonló volt: a NAKA rendőreit hivatali visszaéléssel gyanúsította az inspekció, mert korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatban akartak eljárást indítani az inspekció egyes emberei ellen. A NAKA rendőreinek ez azonban nem sikerült, mert az általuk elindított büntetőeljárást a már legendássá vált 363-as paragrafusra hivatkozva leállították. A Pozsonyi Kerületi Bíróság döntött október 1-jén a NAKA elitnyomozóinak szabadlábra helyezéséről. Čurilla és Ďurka ezt követően kártérítést követelt az előzetesben töltött két hét miatt.

A most meggyanúsított NAKA-nyomozók ügyét is Peter Kubina ügyvéd vette át, aki Čurillát és Ďurkát is képviseli. Az ügyvéd kiemelte, a meggyanúsítás teljesen alaptalan. „Többek között azért, mert köztisztviselői hatalommal való visszaéléssel gyanúsítják őket, miközben a rendőrök nem gyakorolnak joghatalmat a munkájuk során” – mutatott rá.



