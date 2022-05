Folytatódik a Slovnaft Cup döntője körüli hercehurca, Weiss legszívesebben Dunaszerdahelyen játszana

Hat nap van hátra a Slovnaft Cup döntőjéig, és továbbra sem tudni biztosan, hogy hol és milyen körülmények között rendezik azt meg – írja a šport.sk.

Vladimír Weiss (Fotó: TASR)

Michal Gašparík, a Spartak Trnava edzője szomorúnak tartja, hogy a helyzet idáig fajult, amit véleménye szerint meg lehetett volna előzni. Most már csak abban bízik, hogy nézők előtt léphetnek pályára, és a lehető legtöbb embert beengedik a stadionba. A pozsonyiak is megelégelték már a kupadöntő körüli hercehurcát, a Slovan és a Spartak vasárnapi bajnokiján a közönség többször is szidta a labdarúgó-szövetséget (SFZ) és annak elnökét, Ján Kováčikot.

A tervek szerint a döntőt a pozsonyi Nemzeti Stadionban játsszák majd, de végleges döntés csak hétfőn születik a városrész, a rendőrség, a SFZ és a két csapat képviselőinek gyűlésén. Monika Jurigová, a labdarúgó-szövetség szóvivője szerint a rendőrség azt javasolja, hogy a találkozót nézők nélkül rendezzék meg, ezt viszont a SFZ elfogadhatatlannak tartja. A hétfői gyűlésen igyekeznek majd elérni, hogy minden körülmények között Pozsonyban rendezhessék meg a döntőt.

Más véleményen van viszont a Slovan vezetőedzője, Vladimír Weiss, aki legszívesebben semleges pályán játszana.

„A hazai csapatnak mindig előnye van. Hogy igazságos legyen az egész, legszívesebben Dunaszerdahelyen vagy máshol játszanék, ha már nem határozták meg előre...” – mondta Weiss.

Amennyiben a SFZ Pozsonyt teszi meg szervezőnek, akkor várhatóan jelentős nézőszámcsökkentésre lehet számítani, ezt viszont a felek sem akarják. Sőt, a šport.sk szerint a nagyszombatiak állítólag már abban is megegyeztek, hogy ha nem engednek be nézőket a lelátókra, akkor ők nem lépnek pályára.

A SFZ és a szervezők az esetleges rendbontásoktól tartanak a legjobban, emellett lengyel, cseh és osztrák huligánok is jelezték már, hogy eljönnek a találkozóra.



(šport.sk)