Folytatódik a színházi évad Füleken, októberben a Komáromi Jókai Színház látogat a városba Spiró György PRAH című komédiájával

A Füleki Városi Művelődési Központ a színház szerelmeseinek magyar és szlovák nyelvű előadással is készült az őszi hónapokra. A VIII. Nemzetközi Színházi Fesztivál keretében szeptemberben a Kumšt Teatro Színház Vajas kenyér (Chlieb s maslom) című szlovák nyelvű vígjátékát láthatta a közönség. A csaknem teltházas előadás nézői Branislav Deák, Martin Mňahončák, Dominika Žiaranová és Juraj Loj játékát élvezhették.

Fotó: Komáromi Jókai Színház

Októberben a Komáromi Jókai Színház látogat Fülekre Spiró György PRAH című komédiájával.

A darab egyik szereplője a Fülekhez közeli Ragyolcról származó MOLNÁR XÉNIA, akit legutóbb 2016-ban láthatott a füleki közönség a Csavar Színház Itt és most ugrik a majom a vízbe című improvizációs játékában, 2015-ben pedig Parti Nagy Lajos – Darvas Ferenc Ibusár című darabjában alakította Sárbogárdi Jolánt. Számos szerepet kapott mindkét szlovákiai magyar kőszínházban, de filmekben is láthattuk. Játszott Koltai Róberttel a Világszám című filmben, de szlovák filmekben is szerepelt (Kruté radosti, Marhuľový ostrov).

Az előadásban Molnár Xénia partnere MOKOS ATTILA, aki számtalan nagy sikerű színházi, illetve magyar, szlovák és cseh filmszerepet tudhat maga mögött. Több színdarabban is játszott a Kossuth- és Jászai Mari díjas magyar rendező, érdemes művész Valló Péter rendezésében, illetve az ismert szlovák színész-rendező, Martin Huba által rendezett darabokban. Olyan filmekben láthatták őt a nézők, mint a Marhuľový ostrov, 7 dní hříchů, Učiteľka, illetve Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre.

A vígjátékot ANGER ZSOLT rendezte. A Jászai Mari-díjas színész tagja volt a Vígszínháznak, a kaposvári Csiky Gergely Színháznak és az egri Gárdonyi Géza Színháznak is. Számos magyar filmben szerepelt, emellett olyan sorozatokban volt látható, mint az Aranyélet vagy A Tanár. Rendezőként is aktív, illetve rendszeresen szinkronizál.

Spiró György: Prah című vígjátéka felveti a kérdést: Mi lenne, ha egyszer ötös találatunk lenne a lottón (vagy a sportkán)? Képzeljük el, mit tennénk, ha az ölünkbe hullana 2 millió euró. Úgy tennénk, mintha mi sem történt volna, s szép csöndben újrarendeznénk az életünket, vagy másnap felmondva, hátrahagyva mindent új életet kezdenénk?... A Prah két szereplőjének, egy vidéki házaspárnak megadatik ez az égi áldás – vagy átok. Hatszázötmillió-háromszáznegyvenkétezer forint! Ennyit adnak a szelvényért… De vajon mit lehet venni ennyi pénzből? Nyaralót? Szigetet Jugóban? Bányatavat? Talán… De az elkallódott boldogságot, a hétköznapok biztonságát aligha. Spiró György komédiájának két szereplője röpke másfél óra alatt lepörgeti az életét, átrendezi, majd visszarendezi azt. Ez idáig azt hitték boldog életük legnagyobb akadálya a pénztelenség… Pár óra, s rájönnek, a szegénységnél is van rosszabb…

A Komáromi Jókai Színház Spiró György Prah című komédiáját 2021. október 23-án, 18.00 órai kezdettel mutatja be Füleken, a Városi Művelődési Központ színháztermében.

Az előadásra az elővételes jegyek on-line is megvásárolhatók a művelődési központ honlapján (www.kultura.filakovo.sk).

A belépési feltételeket az aktuálisan érvényes Covid-automata szabja meg. A rendezvény az ún. OTP-rezsimben valósul meg, így a belépéshez oltási igazolás, átesettségi igazolás vagy negatív teszt szükséges. A nézők maximális létszáma 160 fő (a vmk színháztermének 50 %-os kapacitása).

A színházi előadások sorozata már hagyományos rendezvénynek számít Füleken. Ebben az évben júliusban, az UDVart fesztivál keretében láthatta a közönség a budapesti zsidó Gólem Színház vígjátékát, majd a Palóc Napok és Városnapok egyik ingyenes programjaként a Radošinské naivné divadlo szlovák nyelvű előadását tekinthették meg az érdeklődők. A Nyári Színházasdi ugyanakkor magyar, szlovák és roma gyerekelőadásokkal kedveskedett a kicsiknek a Városi Gyermeknap, valamint a Palóc Napok és Városnapok gyerekprogramja keretében. A VIII. Nemzetközi Színházi Fesztivál és a Nyári Színházasdi támogatója a Kisebbségi Kulturális Alap, a Radošinské naivné divadlo előadását az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Kisprojekt Alap támogatta.

(-)