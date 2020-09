Folytatódnak a harcok az azeri és az örmény erők között, az azeriak mozgósítanak

Nehézfegyverek bevetésével folytatódnak a harcok az azeri és az örmény erők között a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah régióban - számoltak be hétfő reggel a szembenálló felek.

Ilham Alijev azeri elnök hétfőn reggel részleges mozgósítást rendelt el a helyzet súlyosbodása miatt. Az elnöki rendelet értelmében behívják katonai szolgálatra a hadköteleseket. Bakuban eddig az mondták, hogy a hadsereg "fel van töltve" katonákkal, és mozgósításra nincs szükség.

Az azeri védelmi tárca arról tájékoztatott, hogy az örmény erők a régió szomszédságában fekvő Terter települést ágyúzták. A külügyminisztérium szerint kifejezetten lakott területeket és polgári célpontokat támadnak, ami sérti a nemzetközi humanitárius jogot.

Azeri oldalról bejelentették, hogy elfoglaltak számos, stratégiailag fontos magaslatot Talis település környékén, Hegyi-Karabahban, ahol vasárnap óta folynak a harcok. A tájékoztatásból kiderült, az azeri hadsereg egységei az örmény eröktől elfoglalt magaslatokból és kedvező állásokból továbbra is folytatják ellentámadásukat, hogy megerősítsék az eddig elért katonai sikereiket. A védelmi minisztérium azt is állította, hogy az örmény fél komoly veszteségeket szenvedett.

A hegyi-karabahi erők legalább 15 katonájuk halálát ismerték el az azeri erők elleni harcban, az örmény védelmi minisztérium pedig kétszáz karabahi sebesült katonáról is hírt adott. A sebesülteket Jerevánba szállították.

A terület védelmi minisztérium arról tájékoztatott, hogy éjszaka is folytatódtak a súlyos harcok az arcvonal déli, délkeleti és északi részén, és a védelmi erők súlyos veszteségeket okoztak az azeri hadseregnek, visszafoglalva tőle több magaslatot. Hasonló tartalmú közleményt adott ki az örmény védelmi minisztérium is, amely szerint az azeri erők reggel is folytatták az előrenyomulást az enkláve irányában tüzérség, páncélozott haditechnika és nehézágyúk bevetésével.

A jereváni és a hegyi-karabahi hatóságok már vasárnap rendkívüli állapotot hirdettek, és teljes katonai mozgósítást rendeltek el az országban.

A két, egymással szomszédos korábbi szovjet köztársaságnak régóta területi vitája van egymással: a túlnyomórészt örmények lakta Hegyi-Karabah a Szovjetunió megszűnésekor, 1991-ben kinyilvánította függetlenségét, és elszakadt Azerbajdzsántól. Baku fegyverrel lépett föl a szakadárok ellen, és bár a felek 1994-ben fegyverszünetet kötöttek, gyakran fegyveres konfliktusba keverednek egymással.

(MTI)